Advertise Coin (ADCO) Informacije Advertise Exchange connects publishers and advertisers in a crypto world. The ADCO serviced marketplace includes easy cryptocurrency payments, which makes business truly efficient, transparent, and reliable. Advertise Coin has its own ecosystem with several major advertising companies. Our focus is to integrate all companies, employees, and businesses on the advertising market. Our platform allows advertising companies to contact the API database directly, and offers consumers to use much lower prices for services in the advertising market. Službena web stranica: https://advertisecoin.com/ Kupi ADCO odmah!

Advertise Coin (ADCO) Tokenomika i analiza cijena Istražite ključne tokenomske podatke i podatke o cijenama za Advertise Coin (ADCO), uključujući tržišnu kapitalizaciju, detalje o količini, FDV i povijest cijena. Shvatite trenutnu vrijednost i tržišnu poziciju tokena na prvi pogled. Tržišna kapitalizacija: $ 43.13M $ 43.13M $ 43.13M Ukupna količina: $ 50.00M $ 50.00M $ 50.00M Količina u optjecaju: $ 45.00M $ 45.00M $ 45.00M FDV (potpuno razrijeđena vrijednost): $ 47.92M $ 47.92M $ 47.92M Povijesni maksimum: $ 1.09 $ 1.09 $ 1.09 Povijesni minimum: $ 0.02220041 $ 0.02220041 $ 0.02220041 Trenutna cijena: $ 0.959379 $ 0.959379 $ 0.959379 Saznajte više o cijeni Advertise Coin (ADCO)

Advertise Coin (ADCO) Tokenomika: Objašnjenje ključnih pokazatelja i primjeri upotrebe Razumijevanje tokenomike Advertise Coin (ADCO) ključno je za analizu njegove dugoročne vrijednosti, održivosti i potencijala. Ključni pokazatelji i kako se izračunavaju: Ukupna količina: Maksimalan broj ADCO tokena koji su ili će ikada biti kreirani. Količina u optjecaju: Broj tokena trenutno dostupnih na tržištu i u rukama javnosti. Maksimalna količina: Fiksno ograničenje ukupnog broja ADCO tokena. FDV (potpuno razrijeđena vrijednost): Izračunato kao trenutna cijena × maksimalna količina, što daje projekciju ukupne tržišne kapitalizacije ako su svi tokeni u optjecaju. Stopa inflacije: Odražava brzinu uvođenja novih tokena, što utječe na nestašicu i dugoročno kretanje cijena. Zašto su ovi pokazatelji važni za trgovce? Visoka količina u optjecaju = veća likvidnost. Ograničena maksimalna količina + niska inflacija = potencijal za dugoročni rast cijena. Transparentna raspodjela tokena = veće povjerenje u projekt i manji rizik centralizirane kontrole. Visoka FDV s niskom trenutnom tržišnom kapitalizacijom = mogući signali precijenjenosti. Sada kada razumijete tokenomiku ADCO tokena, istražite ADCO cijenu tokena uživo!

ADCO Predviđanje cijene Želite li znati u kojem smjeru ide ADCO? Naša ADCO stranica za predviđanje cijena kombinira tržišno raspoloženje, povijesne trendove i tehničke pokazatelje kako bi pružila pogled na budućnost. Pogledajte ADCO predviđanje cijene tokena odmah!

