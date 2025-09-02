Više o ADCO

ADCO Informacije o cijeni

ADCO Službena web stranica

ADCO Tokenomija

ADCO Prognoza cijena

Zarada

Airdrop+

Vijesti

Blog

Naučiti

Advertise Coin Logotip

Advertise Coin Cijena (ADCO)

Neuvršten

1 ADCO u USD cijena uživo:

$0.965192
$0.965192$0.965192
-1.30%1D
mexc
Ovi podaci o tokenima potječu od trećih strana. MEXC djeluje isključivo kao agregator informacija. Istražite ostale tokene kotirane na MEXC Spot tržištu!
USD
Grafikon aktualnih cijena Advertise Coin (ADCO)
Stranica zadnji put ažurirana: 2025-09-02 15:53:11 (UTC+8)

Advertise Coin (ADCO) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata:
$ 0.934605
$ 0.934605$ 0.934605
24-satna najniža cijena
$ 0.986302
$ 0.986302$ 0.986302
24-satna najviša cijena

$ 0.934605
$ 0.934605$ 0.934605

$ 0.986302
$ 0.986302$ 0.986302

$ 1.09
$ 1.09$ 1.09

$ 0.02220041
$ 0.02220041$ 0.02220041

-0.49%

-1.42%

-1.16%

-1.16%

Advertise Coin (ADCO) cijena u stvarnom vremenu je $0.964464. Tijekom protekla 24 sata, ADCOtrgovalo je između najniže cijene $ 0.934605 i najviše cijene $ 0.986302, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena ADCO je $ 1.09, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.02220041.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, ADCO se promijenio za -0.49% u posljednjih sat vremena, -1.42% u posljednjih 24 sata i -1.16% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu Advertise Coin (ADCO)

$ 43.49M
$ 43.49M$ 43.49M

--
----

$ 48.32M
$ 48.32M$ 48.32M

45.00M
45.00M 45.00M

50,000,000.0
50,000,000.0 50,000,000.0

Trenutačna tržišna kapitalizacija Advertise Coin je $ 43.49M, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju ADCO je 45.00M, s ukupnom količinom od 50000000.0. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 48.32M.

Advertise Coin (ADCO) Povijest cijena USD

Tijekom današnjeg dana promjena cijene iz Advertise Coin u USD iznosila je $ -0.0138932293964181.
U proteklih 30 dana promjena cijene iz Advertise Coin u USD iznosila je $ +0.2631645150.
U proteklih 60 dana promjena cijene iz Advertise Coin u USD iznosila je $ +0.6777982942.
U proteklih 90 dana promjena cijene iz Advertise Coin u USD iznosila je $ +0.3859205031301732.

RazdobljePromjena (USD)Promjena (%)
Danas$ -0.0138932293964181-1.42%
30 dana$ +0.2631645150+27.29%
60 dana$ +0.6777982942+70.28%
90 dana$ +0.3859205031301732+66.71%

Što je Advertise Coin (ADCO)

Advertise Exchange connects publishers and advertisers in a crypto world. The ADCO serviced marketplace includes easy cryptocurrency payments, which makes business truly efficient, transparent, and reliable. Advertise Coin has its own ecosystem with several major advertising companies. Our focus is to integrate all companies, employees, and businesses on the advertising market. Our platform allows advertising companies to contact the API database directly, and offers consumers to use much lower prices for services in the advertising market.

MEXC je vodeća burza kriptovaluta kojoj vjeruje više od 10 milijuna korisnika diljem svijeta. Poznata je kao burza s najširim izborom tokena, najbržim popisima tokena i najnižim naknadama za trgovanje na tržištu. Pridruži se MEXC platformi sada da iskusiš vrhunsku likvidnost i najkonkurentnije naknade na tržištu!

Resurs Advertise Coin (ADCO)

Službena web-stranica

Advertise Coin Predviđanje cijene (USD)

Koliko će Advertise Coin (ADCO) vrijediti USD sutra, sljedeći tjedan ili sljedeći mjesec? Kolika bi mogla biti vrijednost vaših Advertise Coin (ADCO) sredstava 2025., 2026., 2027., 2028. - ili čak za 10 ili 20 godina? Upotrijebite naš alat za predviđanje cijena kako biste istražili kratkoročne i dugoročne prognoze za Advertise Coin.

Provjerite Advertise Coin predviđanje cijene sada!

ADCO u lokalnim valutama

Advertise Coin (ADCO) Tokenomika

Razumijevanje tokenomike Advertise Coin (ADCO) može pružiti dublji uvid u njegovu dugoročnu vrijednost i potencijal rasta. Od načina raspodjele tokena do načina upravljanja količinom, tokenomika otkriva temeljnu strukturu ekonomije projekta. Saznajte više o ADCO opsežnoj tokenomici tokena odmah!

Ljudi također pitaju: Ostala pitanja o Advertise Coin (ADCO)

Koliko Advertise Coin (ADCO) vrijedi danas?
Cijena ADCO uživo u USD je 0.964464 USD, ažurirano u stvarnom vremenu s najnovijim tržišnim podacima.
Kolika je trenutačna cijena ADCO u USD?
Trenutačna cijena ADCO u USD je $ 0.964464. Provjerite MEXC konverter za točnu konverziju tokena.
Kolika je tržišna kapitalizacija Advertise Coin?
Tržišna kapitalizacija za ADCO je $ 43.49M USD. Tržišna kapitalizacija = trenutačna cijena × količina u optjecaju. Označava ukupnu tržišnu vrijednost i rangiranje tokena.
Kolika je količina u optjecaju za ADCO?
Količina u optjecaju za ADCO je 45.00M USD.
Koja je bila najviša cijena svih vremena (ATH) za ADCO?
ADCO je postigao ATH cijenu od 1.09 USD.
Koja je bila najniža cijena svih vremena (ATL) za ADCO?
ADCO je vidio ATL cijenu od 0.02220041 USD.
Koliki je obujam trgovanja za ADCO?
24-satni obujam trgovanja za ADCO je -- USD.
Hoće li ADCO još narasti ove godine?
ADCO mogao bi porasti ove godine, ovisno o tržišnim uvjetima i razvoju projekta. Pogledajte ADCO predviđanje cijene za detaljniju analizu.
Stranica zadnji put ažurirana: 2025-09-02 15:53:11 (UTC+8)

Advertise Coin (ADCO) Važna ažuriranja industrije

Vrijeme (UTC+8)VrstaInformacije
09-01 20:12:00Ažuriranja industrije
Data: WLFI Global Futures Open Interest Exceeds $900 Million
09-01 17:35:00Ažuriranja industrije
Crypto Market Sees Widespread Decline on Eve of WLFI Listing, Total Market Cap Falls to $3.8 Trillion Range
09-01 16:14:00Ažuriranja industrije
U.S. Ethereum Spot ETFs Record $3.87 Billion Inflows in August
09-01 12:12:00Ažuriranja industrije
Total cryptocurrency market cap falls to $3.825 trillion, 24h percentage fall value 1.5%
09-01 09:42:00Ekonomski podaci
The probability of a 25-basis-point rate cut by the Federal Reserve in September is 87.4%
08-31 18:55:00Ažuriranja industrije
Data: WLFI valuation has increased over 21 times in the past 8 months, tomorrow's listing will bring "price revaluation"

Odricanje od odgovornosti

Cijene kriptovaluta podložne su visokim tržišnim rizicima i volatilnosti cijena. Trebate ulagati u projekte i proizvode koje znate i čije uključene rizike razumiješ. Trebate pažljivo razmotriti svoje investicijsko iskustvo, financijsku situaciju, ciljeve ulaganja i toleranciju na rizik te se posavjetovati s neovisnim financijskim savjetnikom prije bilo kakvog ulaganja. Ovaj materijal ne treba tumačiti kao financijski savjet. Prošla izvedba nije pouzdan pokazatelj buduće izvedbe. Vrijednost tvoje investicije može pasti i porasti, a možda nećeš dobiti natrag uloženi iznos. Ti preuzimaš isključivu odgovornost za svoje investicijske odluke. MEXC platforma nije odgovorna za bilo kakve gubitke koje možeš pretrpjeti. Za više informacija pogledaj naše Uvjete korištenja i Upozorenje o rizicima. Također imaj na umu da se podaci koji se odnose na gore spomenutu kriptovalutu predstavljenu ovdje (kao što je njezina aktualna cijena) temelje na izvorima trećih strana. Predstavljaju ti se „takvi kakvi jesu” i samo u informativne svrhe, bez zastupljivanja ili jamstva bilo koje vrste. Poveznice koje se nalaze na stranicama trećih strana također nisu pod kontrolom MEXC platforme. MEXC platforma nije odgovorna za pouzdanost i točnost takvih stranica trećih strana i njihovog sadržaja.