Advertise Coin (ADCO) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata: 24-satna najniža cijena $ 0.934605 24-satna najviša cijena $ 0.986302 Najviša cijena ikada $ 1.09 Najniža cijena $ 0.02220041 Promjena cijene (1H) -0.49% Promjena cijene (1D) -1.42% Promjena cijene (7D) -1.16%

Advertise Coin (ADCO) cijena u stvarnom vremenu je $0.964464. Tijekom protekla 24 sata, ADCOtrgovalo je između najniže cijene $ 0.934605 i najviše cijene $ 0.986302, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena ADCO je $ 1.09, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.02220041.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, ADCO se promijenio za -0.49% u posljednjih sat vremena, -1.42% u posljednjih 24 sata i -1.16% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu Advertise Coin (ADCO)

Tržišna kapitalizacija $ 43.49M Obujam (24 sata) -- Potpuno razrijeđena tržišna kapitalizacija $ 48.32M Količina u optjecaju 45.00M Ukupna količina 50,000,000.0

Trenutačna tržišna kapitalizacija Advertise Coin je $ 43.49M, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju ADCO je 45.00M, s ukupnom količinom od 50000000.0. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 48.32M.