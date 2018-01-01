Adappter (ADP) Tokenomika Otkrijte ključne uvide u Adappter (ADP), uključujući ponudu tokena, model raspodjele i tržišne podatke u stvarnom vremenu. Valuta USD

Adappter (ADP) Informacije Adappter will provide a solution that helps individuals, companies, sellers, and users coexist with each other for the objective of happiness and profits of all based on the spirit of fairness, sharing, and trust. Also, Adappter will make every effort to increase the value of all members. In January 2018, we expanded our business to "Adappter" service, which provides various blockchain information and live content from "Houjaeki" service, which provides data on favorable factors in real time. Currently, about 50,000 users who have interests in blockchain (including Android and iOS) use the Adappter service. ADP is Token published by Adappter, operated within the Ethereum platform (ERC20), and used as a key currency in the adapter ecosystem. It can convert AP, which was received as compensation for partner contents, to ADP and it will continue for 20 years. In the future, it will provide real-life payment functions for purchasing goods, items, and products. Službena web stranica: https://adappter.io/

Adappter (ADP) Tokenomika i analiza cijena Istražite ključne tokenomske podatke i podatke o cijenama za Adappter (ADP), uključujući tržišnu kapitalizaciju, detalje o količini, FDV i povijest cijena. Shvatite trenutnu vrijednost i tržišnu poziciju tokena na prvi pogled. Tržišna kapitalizacija: $ 6.70M $ 6.70M $ 6.70M Ukupna količina: $ 10.00B $ 10.00B $ 10.00B Količina u optjecaju: $ 4.13B $ 4.13B $ 4.13B FDV (potpuno razrijeđena vrijednost): $ 16.21M $ 16.21M $ 16.21M Povijesni maksimum: $ 0.158038 $ 0.158038 $ 0.158038 Povijesni minimum: $ 0.00110676 $ 0.00110676 $ 0.00110676 Trenutna cijena: $ 0.00162065 $ 0.00162065 $ 0.00162065

Adappter (ADP) Tokenomika: Objašnjenje ključnih pokazatelja i primjeri upotrebe Razumijevanje tokenomike Adappter (ADP) ključno je za analizu njegove dugoročne vrijednosti, održivosti i potencijala. Ključni pokazatelji i kako se izračunavaju: Ukupna količina: Maksimalan broj ADP tokena koji su ili će ikada biti kreirani. Količina u optjecaju: Broj tokena trenutno dostupnih na tržištu i u rukama javnosti. Maksimalna količina: Fiksno ograničenje ukupnog broja ADP tokena. FDV (potpuno razrijeđena vrijednost): Izračunato kao trenutna cijena × maksimalna količina, što daje projekciju ukupne tržišne kapitalizacije ako su svi tokeni u optjecaju. Stopa inflacije: Odražava brzinu uvođenja novih tokena, što utječe na nestašicu i dugoročno kretanje cijena. Zašto su ovi pokazatelji važni za trgovce? Visoka količina u optjecaju = veća likvidnost. Ograničena maksimalna količina + niska inflacija = potencijal za dugoročni rast cijena. Transparentna raspodjela tokena = veće povjerenje u projekt i manji rizik centralizirane kontrole. Visoka FDV s niskom trenutnom tržišnom kapitalizacijom = mogući signali precijenjenosti. Sada kada razumijete tokenomiku ADP tokena, istražite ADP cijenu tokena uživo!

