Adappter (ADP) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata: $ 0.00158243 $ 0.00158243 $ 0.00158243 24-satna najniža cijena $ 0.0016241 $ 0.0016241 $ 0.0016241 24-satna najviša cijena 24-satna najniža cijena $ 0.00158243$ 0.00158243 $ 0.00158243 24-satna najviša cijena $ 0.0016241$ 0.0016241 $ 0.0016241 Najviša cijena ikada $ 0.158038$ 0.158038 $ 0.158038 Najniža cijena $ 0.00110676$ 0.00110676 $ 0.00110676 Promjena cijene (1H) +0.36% Promjena cijene (1D) -0.89% Promjena cijene (7D) -3.89% Promjena cijene (7D) -3.89%

Adappter (ADP) cijena u stvarnom vremenu je $0.00160375. Tijekom protekla 24 sata, ADPtrgovalo je između najniže cijene $ 0.00158243 i najviše cijene $ 0.0016241, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena ADP je $ 0.158038, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.00110676.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, ADP se promijenio za +0.36% u posljednjih sat vremena, -0.89% u posljednjih 24 sata i -3.89% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu Adappter (ADP)

Tržišna kapitalizacija $ 6.63M$ 6.63M $ 6.63M Obujam (24 sata) ---- -- Potpuno razrijeđena tržišna kapitalizacija $ 16.04M$ 16.04M $ 16.04M Količina u optjecaju 4.13B 4.13B 4.13B Ukupna količina 10,000,000,000.0 10,000,000,000.0 10,000,000,000.0

Trenutačna tržišna kapitalizacija Adappter je $ 6.63M, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju ADP je 4.13B, s ukupnom količinom od 10000000000.0. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 16.04M.