ADAPad Logotip

ADAPad Cijena (ADAPAD)

Neuvršten

1 ADAPAD u USD cijena uživo:

$0.00264721
$0.00264721$0.00264721
-1.60%1D
USD
Grafikon aktualnih cijena ADAPad (ADAPAD)
Stranica zadnji put ažurirana: 2025-09-02 18:15:34 (UTC+8)

ADAPad (ADAPAD) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata:
$ 0.0025729
$ 0.0025729$ 0.0025729
24-satna najniža cijena
$ 0.00269175
$ 0.00269175$ 0.00269175
24-satna najviša cijena

$ 0.0025729
$ 0.0025729$ 0.0025729

$ 0.00269175
$ 0.00269175$ 0.00269175

$ 1.28
$ 1.28$ 1.28

$ 0.00228774
$ 0.00228774$ 0.00228774

-0.10%

-1.64%

-0.38%

-0.38%

ADAPad (ADAPAD) cijena u stvarnom vremenu je $0.0026472. Tijekom protekla 24 sata, ADAPADtrgovalo je između najniže cijene $ 0.0025729 i najviše cijene $ 0.00269175, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena ADAPAD je $ 1.28, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.00228774.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, ADAPAD se promijenio za -0.10% u posljednjih sat vremena, -1.64% u posljednjih 24 sata i -0.38% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu ADAPad (ADAPAD)

$ 984.54K
$ 984.54K$ 984.54K

--
----

$ 984.54K
$ 984.54K$ 984.54K

371.92M
371.92M 371.92M

371,916,660.9711604
371,916,660.9711604 371,916,660.9711604

Trenutačna tržišna kapitalizacija ADAPad je $ 984.54K, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju ADAPAD je 371.92M, s ukupnom količinom od 371916660.9711604. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 984.54K.

ADAPad (ADAPAD) Povijest cijena USD

Tijekom današnjeg dana promjena cijene iz ADAPad u USD iznosila je $ 0.
U proteklih 30 dana promjena cijene iz ADAPad u USD iznosila je $ +0.0001745224.
U proteklih 60 dana promjena cijene iz ADAPad u USD iznosila je $ +0.0001329958.
U proteklih 90 dana promjena cijene iz ADAPad u USD iznosila je $ -0.0001784637333915115.

RazdobljePromjena (USD)Promjena (%)
Danas$ 0-1.64%
30 dana$ +0.0001745224+6.59%
60 dana$ +0.0001329958+5.02%
90 dana$ -0.0001784637333915115-6.31%

Što je ADAPad (ADAPAD)

ADAPad – First deflationary Launchpad for Cardano ecosystem Cardano recently announced Alonzo upgrade, which will enable smart contracts and decentralized finance (DEFI) capabilities to the Cardano ecosystem

Resurs ADAPad (ADAPAD)

Službena web-stranica

ADAPad Predviđanje cijene (USD)

Koliko će ADAPad (ADAPAD) vrijediti USD sutra, sljedeći tjedan ili sljedeći mjesec? Kolika bi mogla biti vrijednost vaših ADAPad (ADAPAD) sredstava 2025., 2026., 2027., 2028. - ili čak za 10 ili 20 godina? Upotrijebite naš alat za predviđanje cijena kako biste istražili kratkoročne i dugoročne prognoze za ADAPad.

Provjerite ADAPad predviđanje cijene sada!

ADAPAD u lokalnim valutama

ADAPad (ADAPAD) Tokenomika

Razumijevanje tokenomike ADAPad (ADAPAD) može pružiti dublji uvid u njegovu dugoročnu vrijednost i potencijal rasta. Od načina raspodjele tokena do načina upravljanja količinom, tokenomika otkriva temeljnu strukturu ekonomije projekta. Saznajte više o ADAPAD opsežnoj tokenomici tokena odmah!

Ljudi također pitaju: Ostala pitanja o ADAPad (ADAPAD)

Koliko ADAPad (ADAPAD) vrijedi danas?
Cijena ADAPAD uživo u USD je 0.0026472 USD, ažurirano u stvarnom vremenu s najnovijim tržišnim podacima.
Kolika je trenutačna cijena ADAPAD u USD?
Trenutačna cijena ADAPAD u USD je $ 0.0026472. Provjerite MEXC konverter za točnu konverziju tokena.
Kolika je tržišna kapitalizacija ADAPad?
Tržišna kapitalizacija za ADAPAD je $ 984.54K USD. Tržišna kapitalizacija = trenutačna cijena × količina u optjecaju. Označava ukupnu tržišnu vrijednost i rangiranje tokena.
Kolika je količina u optjecaju za ADAPAD?
Količina u optjecaju za ADAPAD je 371.92M USD.
Koja je bila najviša cijena svih vremena (ATH) za ADAPAD?
ADAPAD je postigao ATH cijenu od 1.28 USD.
Koja je bila najniža cijena svih vremena (ATL) za ADAPAD?
ADAPAD je vidio ATL cijenu od 0.00228774 USD.
Koliki je obujam trgovanja za ADAPAD?
24-satni obujam trgovanja za ADAPAD je -- USD.
Hoće li ADAPAD još narasti ove godine?
ADAPAD mogao bi porasti ove godine, ovisno o tržišnim uvjetima i razvoju projekta. Pogledajte ADAPAD predviđanje cijene za detaljniju analizu.
