ADAPad (ADAPAD) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata: $ 0.0025729 24-satna najniža cijena $ 0.00269175 24-satna najviša cijena Najviša cijena ikada $ 1.28 Najniža cijena $ 0.00228774 Promjena cijene (1H) -0.10% Promjena cijene (1D) -1.64% Promjena cijene (7D) -0.38%

ADAPad (ADAPAD) cijena u stvarnom vremenu je $0.0026472. Tijekom protekla 24 sata, ADAPADtrgovalo je između najniže cijene $ 0.0025729 i najviše cijene $ 0.00269175, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena ADAPAD je $ 1.28, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.00228774.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, ADAPAD se promijenio za -0.10% u posljednjih sat vremena, -1.64% u posljednjih 24 sata i -0.38% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu ADAPad (ADAPAD)

Tržišna kapitalizacija $ 984.54K Obujam (24 sata) -- Potpuno razrijeđena tržišna kapitalizacija $ 984.54K Količina u optjecaju 371.92M Ukupna količina 371,916,660.9711604

Trenutačna tržišna kapitalizacija ADAPad je $ 984.54K, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju ADAPAD je 371.92M, s ukupnom količinom od 371916660.9711604. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 984.54K.