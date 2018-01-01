ADAMANT Messenger (ADM) Tokenomika Otkrijte ključne uvide u ADAMANT Messenger (ADM), uključujući ponudu tokena, model raspodjele i tržišne podatke u stvarnom vremenu. Valuta USD

ADAMANT Messenger (ADM) Informacije "ADAMANT is a true Blockchain messenger, independent from governments, corporations and even developers. It is possible due to a decentralized network infrastructure, fully open source and run by users. ADM is a utility-token supporting decentralized ADAMANT Messenger infrastructure. Blockchain offers superior security and privacy, not available for typical P2P and centralized messengers. Also, Blockchain provides new possibilities. Users can store and transfer cryptos In-Chat with full control of private keys, use ADAMANT as 2FA and more. In ADAMANT, nobody can control, block, deactivate, restrict or censor accounts. Users take full responsibility for content, messages, media, and goals and intentions of using the Messenger. ADAMANT utilize Fair Delegated Proof-of-Stake consensus, developed in mid 2018. First development steps were made by ADAMANT TECH LABS LP, registered in Ireland. As ADAMANT is decentralized and open source, it is supported and run by community. " Službena web stranica: https://adamant.im/ Bijela knjiga: https://adamant.im/whitepaper/adamant-whitepaper-en.pdf

ADAMANT Messenger (ADM) Tokenomika i analiza cijena Istražite ključne tokenomske podatke i podatke o cijenama za ADAMANT Messenger (ADM), uključujući tržišnu kapitalizaciju, detalje o količini, FDV i povijest cijena. Shvatite trenutnu vrijednost i tržišnu poziciju tokena na prvi pogled. Tržišna kapitalizacija: $ 1.81M $ 1.81M $ 1.81M Ukupna količina: $ 113.81M $ 113.81M $ 113.81M Količina u optjecaju: $ 113.81M $ 113.81M $ 113.81M FDV (potpuno razrijeđena vrijednost): $ 1.81M $ 1.81M $ 1.81M Povijesni maksimum: $ 0.055126 $ 0.055126 $ 0.055126 Povijesni minimum: $ 0 $ 0 $ 0 Trenutna cijena: $ 0.01592666 $ 0.01592666 $ 0.01592666 Saznajte više o cijeni ADAMANT Messenger (ADM)

ADAMANT Messenger (ADM) Tokenomika: Objašnjenje ključnih pokazatelja i primjeri upotrebe Razumijevanje tokenomike ADAMANT Messenger (ADM) ključno je za analizu njegove dugoročne vrijednosti, održivosti i potencijala. Ključni pokazatelji i kako se izračunavaju: Ukupna količina: Maksimalan broj ADM tokena koji su ili će ikada biti kreirani. Količina u optjecaju: Broj tokena trenutno dostupnih na tržištu i u rukama javnosti. Maksimalna količina: Fiksno ograničenje ukupnog broja ADM tokena. FDV (potpuno razrijeđena vrijednost): Izračunato kao trenutna cijena × maksimalna količina, što daje projekciju ukupne tržišne kapitalizacije ako su svi tokeni u optjecaju. Stopa inflacije: Odražava brzinu uvođenja novih tokena, što utječe na nestašicu i dugoročno kretanje cijena. Zašto su ovi pokazatelji važni za trgovce? Visoka količina u optjecaju = veća likvidnost. Ograničena maksimalna količina + niska inflacija = potencijal za dugoročni rast cijena. Transparentna raspodjela tokena = veće povjerenje u projekt i manji rizik centralizirane kontrole. Visoka FDV s niskom trenutnom tržišnom kapitalizacijom = mogući signali precijenjenosti. Sada kada razumijete tokenomiku ADM tokena, istražite ADM cijenu tokena uživo!

