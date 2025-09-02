ADAMANT Messenger (ADM) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata: $ 0.01581537 24-satna najniža cijena $ 0.01593508 24-satna najviša cijena Najviša cijena ikada $ 0.055126 Najniža cijena $ 0 Promjena cijene (1H) -0.23% Promjena cijene (1D) +0.01% Promjena cijene (7D) -0.10%

ADAMANT Messenger (ADM) cijena u stvarnom vremenu je $0.01586571. Tijekom protekla 24 sata, ADMtrgovalo je između najniže cijene $ 0.01581537 i najviše cijene $ 0.01593508, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena ADM je $ 0.055126, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, ADM se promijenio za -0.23% u posljednjih sat vremena, +0.01% u posljednjih 24 sata i -0.10% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu ADAMANT Messenger (ADM)

Tržišna kapitalizacija $ 1.81M Obujam (24 sata) -- Potpuno razrijeđena tržišna kapitalizacija $ 1.81M Količina u optjecaju 113.80M Ukupna količina 113,800,167.95

Trenutačna tržišna kapitalizacija ADAMANT Messenger je $ 1.81M, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju ADM je 113.80M, s ukupnom količinom od 113800167.95. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 1.81M.