ADAMANT Messenger Logotip

ADAMANT Messenger Cijena (ADM)

Neuvršten

1 ADM u USD cijena uživo:

$0.01590383
+0.20%1D
mexc
Ovi podaci o tokenima potječu od trećih strana. MEXC djeluje isključivo kao agregator informacija. Istražite ostale tokene kotirane na MEXC Spot tržištu!
USD
Grafikon aktualnih cijena ADAMANT Messenger (ADM)
ADAMANT Messenger (ADM) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata:
$ 0.01581537
24-satna najniža cijena
$ 0.01593508
24-satna najviša cijena

$ 0.01581537
$ 0.01593508
$ 0.055126
$ 0
-0.23%

+0.01%

-0.10%

-0.10%

ADAMANT Messenger (ADM) cijena u stvarnom vremenu je $0.01586571. Tijekom protekla 24 sata, ADMtrgovalo je između najniže cijene $ 0.01581537 i najviše cijene $ 0.01593508, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena ADM je $ 0.055126, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, ADM se promijenio za -0.23% u posljednjih sat vremena, +0.01% u posljednjih 24 sata i -0.10% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu ADAMANT Messenger (ADM)

$ 1.81M
--
$ 1.81M
113.80M
113,800,167.95
Trenutačna tržišna kapitalizacija ADAMANT Messenger je $ 1.81M, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju ADM je 113.80M, s ukupnom količinom od 113800167.95. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 1.81M.

ADAMANT Messenger (ADM) Povijest cijena USD

Tijekom današnjeg dana promjena cijene iz ADAMANT Messenger u USD iznosila je $ 0.
U proteklih 30 dana promjena cijene iz ADAMANT Messenger u USD iznosila je $ -0.0014093890.
U proteklih 60 dana promjena cijene iz ADAMANT Messenger u USD iznosila je $ -0.0021308981.
U proteklih 90 dana promjena cijene iz ADAMANT Messenger u USD iznosila je $ -0.006817431408371937.

RazdobljePromjena (USD)Promjena (%)
Danas$ 0+0.01%
30 dana$ -0.0014093890-8.88%
60 dana$ -0.0021308981-13.43%
90 dana$ -0.006817431408371937-30.05%

Što je ADAMANT Messenger (ADM)

"ADAMANT is a true Blockchain messenger, independent from governments, corporations and even developers. It is possible due to a decentralized network infrastructure, fully open source and run by users. ADM is a utility-token supporting decentralized ADAMANT Messenger infrastructure. Blockchain offers superior security and privacy, not available for typical P2P and centralized messengers. Also, Blockchain provides new possibilities. Users can store and transfer cryptos In-Chat with full control of private keys, use ADAMANT as 2FA and more. In ADAMANT, nobody can control, block, deactivate, restrict or censor accounts. Users take full responsibility for content, messages, media, and goals and intentions of using the Messenger. ADAMANT utilize Fair Delegated Proof-of-Stake consensus, developed in mid 2018. First development steps were made by ADAMANT TECH LABS LP, registered in Ireland. As ADAMANT is decentralized and open source, it is supported and run by community. "

MEXC je vodeća burza kriptovaluta kojoj vjeruje više od 10 milijuna korisnika diljem svijeta. Poznata je kao burza s najširim izborom tokena, najbržim popisima tokena i najnižim naknadama za trgovanje na tržištu. Pridruži se MEXC platformi sada da iskusiš vrhunsku likvidnost i najkonkurentnije naknade na tržištu!

Resurs ADAMANT Messenger (ADM)

Popis dopuštenih
Službena web-stranica

ADAMANT Messenger Predviđanje cijene (USD)

Koliko će ADAMANT Messenger (ADM) vrijediti USD sutra, sljedeći tjedan ili sljedeći mjesec? Kolika bi mogla biti vrijednost vaših ADAMANT Messenger (ADM) sredstava 2025., 2026., 2027., 2028. - ili čak za 10 ili 20 godina? Upotrijebite naš alat za predviđanje cijena kako biste istražili kratkoročne i dugoročne prognoze za ADAMANT Messenger.

Provjerite ADAMANT Messenger predviđanje cijene sada!

ADM u lokalnim valutama

ADAMANT Messenger (ADM) Tokenomika

Razumijevanje tokenomike ADAMANT Messenger (ADM) može pružiti dublji uvid u njegovu dugoročnu vrijednost i potencijal rasta. Od načina raspodjele tokena do načina upravljanja količinom, tokenomika otkriva temeljnu strukturu ekonomije projekta. Saznajte više o ADM opsežnoj tokenomici tokena odmah!

Ljudi također pitaju: Ostala pitanja o ADAMANT Messenger (ADM)

Koliko ADAMANT Messenger (ADM) vrijedi danas?
Cijena ADM uživo u USD je 0.01586571 USD, ažurirano u stvarnom vremenu s najnovijim tržišnim podacima.
Kolika je trenutačna cijena ADM u USD?
Trenutačna cijena ADM u USD je $ 0.01586571. Provjerite MEXC konverter za točnu konverziju tokena.
Kolika je tržišna kapitalizacija ADAMANT Messenger?
Tržišna kapitalizacija za ADM je $ 1.81M USD. Tržišna kapitalizacija = trenutačna cijena × količina u optjecaju. Označava ukupnu tržišnu vrijednost i rangiranje tokena.
Kolika je količina u optjecaju za ADM?
Količina u optjecaju za ADM je 113.80M USD.
Koja je bila najviša cijena svih vremena (ATH) za ADM?
ADM je postigao ATH cijenu od 0.055126 USD.
Koja je bila najniža cijena svih vremena (ATL) za ADM?
ADM je vidio ATL cijenu od 0 USD.
Koliki je obujam trgovanja za ADM?
24-satni obujam trgovanja za ADM je -- USD.
Hoće li ADM još narasti ove godine?
ADM mogao bi porasti ove godine, ovisno o tržišnim uvjetima i razvoju projekta. Pogledajte ADM predviđanje cijene za detaljniju analizu.
Odricanje od odgovornosti

Cijene kriptovaluta podložne su visokim tržišnim rizicima i volatilnosti cijena. Trebate ulagati u projekte i proizvode koje znate i čije uključene rizike razumiješ. Trebate pažljivo razmotriti svoje investicijsko iskustvo, financijsku situaciju, ciljeve ulaganja i toleranciju na rizik te se posavjetovati s neovisnim financijskim savjetnikom prije bilo kakvog ulaganja. Ovaj materijal ne treba tumačiti kao financijski savjet. Prošla izvedba nije pouzdan pokazatelj buduće izvedbe. Vrijednost tvoje investicije može pasti i porasti, a možda nećeš dobiti natrag uloženi iznos. Ti preuzimaš isključivu odgovornost za svoje investicijske odluke. MEXC platforma nije odgovorna za bilo kakve gubitke koje možeš pretrpjeti. Za više informacija pogledaj naše Uvjete korištenja i Upozorenje o rizicima. Također imaj na umu da se podaci koji se odnose na gore spomenutu kriptovalutu predstavljenu ovdje (kao što je njezina aktualna cijena) temelje na izvorima trećih strana. Predstavljaju ti se „takvi kakvi jesu” i samo u informativne svrhe, bez zastupljivanja ili jamstva bilo koje vrste. Poveznice koje se nalaze na stranicama trećih strana također nisu pod kontrolom MEXC platforme. MEXC platforma nije odgovorna za pouzdanost i točnost takvih stranica trećih strana i njihovog sadržaja.