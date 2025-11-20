ACORE AI Token Cijena danas

Trenutačna cijena ACORE AI Token (ACORE) danas je $ 0.00023587, s promjenom od 8.80% u posljednja 24 sata. Trenutačna stopa konverzije ACORE u USD je $ 0.00023587 po ACORE.

ACORE AI Token trenutačno je na #- mjestu po tržišnoj kapitalizaciji u $ 23,587, s količinom u optjecaju od 100.00M ACORE. Tijekom posljednja 24 sata, ACORE trgovao je između $ 0.00023559 (niska) i $ 0.00025863 (visoka), što odražava aktivnost na tržištu. Njegov rekord svih vremena iznosi $ 0.00387015, dok je rekordna najniža cijena bila $ 0.00023559.

U kratkoročnim performansama, ACORE se kretao -0.73% u posljednjem satu i -20.56% tijekom proteklih 7 dana. Tijekom proteklog dana, ukupni obujam trgovanja dosegao je --.

Informacije o tržištu ACORE AI Token (ACORE)

Tržišna kapitalizacija $ 23.59K$ 23.59K $ 23.59K Obujam (24 sata) ---- -- Potpuno razrijeđena tržišna kapitalizacija $ 23.59K$ 23.59K $ 23.59K Količina u optjecaju 100.00M 100.00M 100.00M Ukupna količina 100,000,000.0 100,000,000.0 100,000,000.0

Trenutačna tržišna kapitalizacija ACORE AI Token je $ 23.59K, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju ACORE je 100.00M, s ukupnom količinom od 100000000.0. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 23.59K.