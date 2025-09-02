achi (ACHI) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata: $ 0 $ 0 $ 0 24-satna najniža cijena $ 0 $ 0 $ 0 24-satna najviša cijena 24-satna najniža cijena $ 0$ 0 $ 0 24-satna najviša cijena $ 0$ 0 $ 0 Najviša cijena ikada $ 0.01651393$ 0.01651393 $ 0.01651393 Najniža cijena $ 0$ 0 $ 0 Promjena cijene (1H) -1.43% Promjena cijene (1D) -0.88% Promjena cijene (7D) +2.84% Promjena cijene (7D) +2.84%

achi (ACHI) cijena u stvarnom vremenu je --. Tijekom protekla 24 sata, ACHItrgovalo je između najniže cijene $ 0 i najviše cijene $ 0, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena ACHI je $ 0.01651393, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, ACHI se promijenio za -1.43% u posljednjih sat vremena, -0.88% u posljednjih 24 sata i +2.84% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu achi (ACHI)

Tržišna kapitalizacija $ 188.23K$ 188.23K $ 188.23K Obujam (24 sata) ---- -- Potpuno razrijeđena tržišna kapitalizacija $ 188.23K$ 188.23K $ 188.23K Količina u optjecaju 1.00B 1.00B 1.00B Ukupna količina 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

Trenutačna tržišna kapitalizacija achi je $ 188.23K, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju ACHI je 1.00B, s ukupnom količinom od 1000000000.0. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 188.23K.