Accenture xStock Cijena danas

Trenutačna cijena Accenture xStock (ACNX) danas je $ 241.15, s promjenom od 0.58% u posljednja 24 sata. Trenutačna stopa konverzije ACNX u USD je $ 241.15 po ACNX.

Accenture xStock trenutačno je na #- mjestu po tržišnoj kapitalizaciji u $ 161,441, s količinom u optjecaju od 669.46 ACNX. Tijekom posljednja 24 sata, ACNX trgovao je između $ 238.6 (niska) i $ 244.13 (visoka), što odražava aktivnost na tržištu. Njegov rekord svih vremena iznosi $ 269.57, dok je rekordna najniža cijena bila $ 229.44.

U kratkoročnim performansama, ACNX se kretao -- u posljednjem satu i -2.03% tijekom proteklih 7 dana. Tijekom proteklog dana, ukupni obujam trgovanja dosegao je --.

Informacije o tržištu Accenture xStock (ACNX)

Tržišna kapitalizacija $ 161.44K$ 161.44K $ 161.44K Obujam (24 sata) ---- -- Potpuno razrijeđena tržišna kapitalizacija $ 5.35M$ 5.35M $ 5.35M Količina u optjecaju 669.46 669.46 669.46 Ukupna količina 22,205.90017545428 22,205.90017545428 22,205.90017545428

