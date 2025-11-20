Abuwtiyuw Cijena danas

Trenutačna cijena Abuwtiyuw (ABU) danas je $ 0.01302304, s promjenom od 0.00% u posljednja 24 sata. Trenutačna stopa konverzije ABU u USD je $ 0.01302304 po ABU.

Abuwtiyuw trenutačno je na #- mjestu po tržišnoj kapitalizaciji u $ 13,023.04, s količinom u optjecaju od 1.00M ABU. Tijekom posljednja 24 sata, ABU trgovao je između $ 0 (niska) i $ 0 (visoka), što odražava aktivnost na tržištu. Njegov rekord svih vremena iznosi $ 0.261831, dok je rekordna najniža cijena bila $ 0.00714313.

U kratkoročnim performansama, ABU se kretao -- u posljednjem satu i 0.00% tijekom proteklih 7 dana. Tijekom proteklog dana, ukupni obujam trgovanja dosegao je --.

Informacije o tržištu Abuwtiyuw (ABU)

Tržišna kapitalizacija $ 13.02K$ 13.02K $ 13.02K Obujam (24 sata) ---- -- Potpuno razrijeđena tržišna kapitalizacija $ 13.02K$ 13.02K $ 13.02K Količina u optjecaju 1.00M 1.00M 1.00M Ukupna količina 1,000,000.0 1,000,000.0 1,000,000.0

