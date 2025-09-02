aBTC (ABTC) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata: $ 107,524 $ 107,524 $ 107,524 24-satna najniža cijena $ 110,619 $ 110,619 $ 110,619 24-satna najviša cijena 24-satna najniža cijena $ 107,524$ 107,524 $ 107,524 24-satna najviša cijena $ 110,619$ 110,619 $ 110,619 Najviša cijena ikada $ 124,279$ 124,279 $ 124,279 Najniža cijena $ 60,786$ 60,786 $ 60,786 Promjena cijene (1H) -0.10% Promjena cijene (1D) +1.59% Promjena cijene (7D) -0.98% Promjena cijene (7D) -0.98%

aBTC (ABTC) cijena u stvarnom vremenu je $110,425. Tijekom protekla 24 sata, ABTCtrgovalo je između najniže cijene $ 107,524 i najviše cijene $ 110,619, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena ABTC je $ 124,279, dok je najniža cijena svih vremena $ 60,786.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, ABTC se promijenio za -0.10% u posljednjih sat vremena, +1.59% u posljednjih 24 sata i -0.98% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu aBTC (ABTC)

Tržišna kapitalizacija $ 308.17K$ 308.17K $ 308.17K Obujam (24 sata) ---- -- Potpuno razrijeđena tržišna kapitalizacija $ 261.09M$ 261.09M $ 261.09M Količina u optjecaju 2.77 2.77 2.77 Ukupna količina 2,341.8651154602 2,341.8651154602 2,341.8651154602

Trenutačna tržišna kapitalizacija aBTC je $ 308.17K, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju ABTC je 2.77, s ukupnom količinom od 2341.8651154602. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 261.09M.