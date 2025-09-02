Više o ABTC

ABTC Informacije o cijeni

ABTC Službena web stranica

ABTC Tokenomija

ABTC Prognoza cijena

Zarada

Airdrop+

Vijesti

Blog

Naučiti

aBTC Logotip

aBTC Cijena (ABTC)

Neuvršten

1 ABTC u USD cijena uživo:

$110,448
$110,448$110,448
+1.50%1D
mexc
Ovi podaci o tokenima potječu od trećih strana. MEXC djeluje isključivo kao agregator informacija. Istražite ostale tokene kotirane na MEXC Spot tržištu!
USD
Grafikon aktualnih cijena aBTC (ABTC)
Stranica zadnji put ažurirana: 2025-09-02 15:52:51 (UTC+8)

aBTC (ABTC) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata:
$ 107,524
$ 107,524$ 107,524
24-satna najniža cijena
$ 110,619
$ 110,619$ 110,619
24-satna najviša cijena

$ 107,524
$ 107,524$ 107,524

$ 110,619
$ 110,619$ 110,619

$ 124,279
$ 124,279$ 124,279

$ 60,786
$ 60,786$ 60,786

-0.10%

+1.59%

-0.98%

-0.98%

aBTC (ABTC) cijena u stvarnom vremenu je $110,425. Tijekom protekla 24 sata, ABTCtrgovalo je između najniže cijene $ 107,524 i najviše cijene $ 110,619, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena ABTC je $ 124,279, dok je najniža cijena svih vremena $ 60,786.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, ABTC se promijenio za -0.10% u posljednjih sat vremena, +1.59% u posljednjih 24 sata i -0.98% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu aBTC (ABTC)

$ 308.17K
$ 308.17K$ 308.17K

--
----

$ 261.09M
$ 261.09M$ 261.09M

2.77
2.77 2.77

2,341.8651154602
2,341.8651154602 2,341.8651154602

Trenutačna tržišna kapitalizacija aBTC je $ 308.17K, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju ABTC je 2.77, s ukupnom količinom od 2341.8651154602. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 261.09M.

aBTC (ABTC) Povijest cijena USD

Tijekom današnjeg dana promjena cijene iz aBTC u USD iznosila je $ +1,733.27.
U proteklih 30 dana promjena cijene iz aBTC u USD iznosila je $ -2,785.0178825000.
U proteklih 60 dana promjena cijene iz aBTC u USD iznosila je $ +1,372.9692375000.
U proteklih 90 dana promjena cijene iz aBTC u USD iznosila je $ +5,752.49886110882.

RazdobljePromjena (USD)Promjena (%)
Danas$ +1,733.27+1.59%
30 dana$ -2,785.0178825000-2.52%
60 dana$ +1,372.9692375000+1.24%
90 dana$ +5,752.49886110882+5.50%

Što je aBTC (ABTC)

Echo is a multifaceted protocol specializing in bridging, liquid staking and restacking, and yield solutions. It seamlessly interoperates within the Move ecosystem. Echo aims to introduce BTC liquidity and restaking solutions for BTC assets within Move. Users can earn rewards on the Echo protocol through the following methods: 1) Bridge BTC assets to Echo to earn Echo points 2) Deposit aBTC on Echo Lend to receive boosted APT yield up to 10% 3) Stake APT earned on Echo to receive additional Echo Points and earn 7% staking rewards Users can begin earning Echo rewards immediately upon bridging BTC and receiving aBTC on Echo. Echo points are awarded based on the amount of BTC bridged over, which users can convert into APT rewards by depositing aBTC on Echo Lend.

MEXC je vodeća burza kriptovaluta kojoj vjeruje više od 10 milijuna korisnika diljem svijeta. Poznata je kao burza s najširim izborom tokena, najbržim popisima tokena i najnižim naknadama za trgovanje na tržištu. Pridruži se MEXC platformi sada da iskusiš vrhunsku likvidnost i najkonkurentnije naknade na tržištu!

Resurs aBTC (ABTC)

Službena web-stranica

aBTC Predviđanje cijene (USD)

Koliko će aBTC (ABTC) vrijediti USD sutra, sljedeći tjedan ili sljedeći mjesec? Kolika bi mogla biti vrijednost vaših aBTC (ABTC) sredstava 2025., 2026., 2027., 2028. - ili čak za 10 ili 20 godina? Upotrijebite naš alat za predviđanje cijena kako biste istražili kratkoročne i dugoročne prognoze za aBTC.

Provjerite aBTC predviđanje cijene sada!

ABTC u lokalnim valutama

aBTC (ABTC) Tokenomika

Razumijevanje tokenomike aBTC (ABTC) može pružiti dublji uvid u njegovu dugoročnu vrijednost i potencijal rasta. Od načina raspodjele tokena do načina upravljanja količinom, tokenomika otkriva temeljnu strukturu ekonomije projekta. Saznajte više o ABTC opsežnoj tokenomici tokena odmah!

Ljudi također pitaju: Ostala pitanja o aBTC (ABTC)

Koliko aBTC (ABTC) vrijedi danas?
Cijena ABTC uživo u USD je 110,425 USD, ažurirano u stvarnom vremenu s najnovijim tržišnim podacima.
Kolika je trenutačna cijena ABTC u USD?
Trenutačna cijena ABTC u USD je $ 110,425. Provjerite MEXC konverter za točnu konverziju tokena.
Kolika je tržišna kapitalizacija aBTC?
Tržišna kapitalizacija za ABTC je $ 308.17K USD. Tržišna kapitalizacija = trenutačna cijena × količina u optjecaju. Označava ukupnu tržišnu vrijednost i rangiranje tokena.
Kolika je količina u optjecaju za ABTC?
Količina u optjecaju za ABTC je 2.77 USD.
Koja je bila najviša cijena svih vremena (ATH) za ABTC?
ABTC je postigao ATH cijenu od 124,279 USD.
Koja je bila najniža cijena svih vremena (ATL) za ABTC?
ABTC je vidio ATL cijenu od 60,786 USD.
Koliki je obujam trgovanja za ABTC?
24-satni obujam trgovanja za ABTC je -- USD.
Hoće li ABTC još narasti ove godine?
ABTC mogao bi porasti ove godine, ovisno o tržišnim uvjetima i razvoju projekta. Pogledajte ABTC predviđanje cijene za detaljniju analizu.
Stranica zadnji put ažurirana: 2025-09-02 15:52:51 (UTC+8)

aBTC (ABTC) Važna ažuriranja industrije

Vrijeme (UTC+8)VrstaInformacije
09-01 20:12:00Ažuriranja industrije
Data: WLFI Global Futures Open Interest Exceeds $900 Million
09-01 17:35:00Ažuriranja industrije
Crypto Market Sees Widespread Decline on Eve of WLFI Listing, Total Market Cap Falls to $3.8 Trillion Range
09-01 16:14:00Ažuriranja industrije
U.S. Ethereum Spot ETFs Record $3.87 Billion Inflows in August
09-01 12:12:00Ažuriranja industrije
Total cryptocurrency market cap falls to $3.825 trillion, 24h percentage fall value 1.5%
09-01 09:42:00Ekonomski podaci
The probability of a 25-basis-point rate cut by the Federal Reserve in September is 87.4%
08-31 18:55:00Ažuriranja industrije
Data: WLFI valuation has increased over 21 times in the past 8 months, tomorrow's listing will bring "price revaluation"

Odricanje od odgovornosti

Cijene kriptovaluta podložne su visokim tržišnim rizicima i volatilnosti cijena. Trebate ulagati u projekte i proizvode koje znate i čije uključene rizike razumiješ. Trebate pažljivo razmotriti svoje investicijsko iskustvo, financijsku situaciju, ciljeve ulaganja i toleranciju na rizik te se posavjetovati s neovisnim financijskim savjetnikom prije bilo kakvog ulaganja. Ovaj materijal ne treba tumačiti kao financijski savjet. Prošla izvedba nije pouzdan pokazatelj buduće izvedbe. Vrijednost tvoje investicije može pasti i porasti, a možda nećeš dobiti natrag uloženi iznos. Ti preuzimaš isključivu odgovornost za svoje investicijske odluke. MEXC platforma nije odgovorna za bilo kakve gubitke koje možeš pretrpjeti. Za više informacija pogledaj naše Uvjete korištenja i Upozorenje o rizicima. Također imaj na umu da se podaci koji se odnose na gore spomenutu kriptovalutu predstavljenu ovdje (kao što je njezina aktualna cijena) temelje na izvorima trećih strana. Predstavljaju ti se „takvi kakvi jesu” i samo u informativne svrhe, bez zastupljivanja ili jamstva bilo koje vrste. Poveznice koje se nalaze na stranicama trećih strana također nisu pod kontrolom MEXC platforme. MEXC platforma nije odgovorna za pouzdanost i točnost takvih stranica trećih strana i njihovog sadržaja.