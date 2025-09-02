Abstract Liquid Staked ETH (ABSETH) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata: $ 4,258.04 $ 4,258.04 $ 4,258.04 24-satna najniža cijena $ 4,466.13 $ 4,466.13 $ 4,466.13 24-satna najviša cijena 24-satna najniža cijena $ 4,258.04$ 4,258.04 $ 4,258.04 24-satna najviša cijena $ 4,466.13$ 4,466.13 $ 4,466.13 Najviša cijena ikada $ 5,007.28$ 5,007.28 $ 5,007.28 Najniža cijena $ 1,376.28$ 1,376.28 $ 1,376.28 Promjena cijene (1H) -0.35% Promjena cijene (1D) -0.27% Promjena cijene (7D) -0.40% Promjena cijene (7D) -0.40%

Abstract Liquid Staked ETH (ABSETH) cijena u stvarnom vremenu je $4,434.83. Tijekom protekla 24 sata, ABSETHtrgovalo je između najniže cijene $ 4,258.04 i najviše cijene $ 4,466.13, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena ABSETH je $ 5,007.28, dok je najniža cijena svih vremena $ 1,376.28.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, ABSETH se promijenio za -0.35% u posljednjih sat vremena, -0.27% u posljednjih 24 sata i -0.40% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu Abstract Liquid Staked ETH (ABSETH)

Tržišna kapitalizacija $ 1.21M$ 1.21M $ 1.21M Obujam (24 sata) ---- -- Potpuno razrijeđena tržišna kapitalizacija $ 1.21M$ 1.21M $ 1.21M Količina u optjecaju 273.62 273.62 273.62 Ukupna količina 273.6171276759886 273.6171276759886 273.6171276759886

Trenutačna tržišna kapitalizacija Abstract Liquid Staked ETH je $ 1.21M, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju ABSETH je 273.62, s ukupnom količinom od 273.6171276759886. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 1.21M.