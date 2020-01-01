Absters Girl (ABBY) Tokenomika Otkrijte ključne uvide u Absters Girl (ABBY), uključujući ponudu tokena, model raspodjele i tržišne podatke u stvarnom vremenu. Valuta USD

Absters Girl (ABBY) Informacije Abby is a meme coin on the Abstract platform, inspired by the narrative of Absters girlfriend. The project introduces a strong character identity into the ecosystem, aiming to connect with users through visuals, storytelling, and ongoing community engagement. As the Abstract network expands, Abby's team plans to explore light utility and develop creative, community-first features that add long-term value. Službena web stranica: https://www.abstersgirl.xyz/

Absters Girl (ABBY) Tokenomika i analiza cijena Istražite ključne tokenomske podatke i podatke o cijenama za Absters Girl (ABBY), uključujući tržišnu kapitalizaciju, detalje o količini, FDV i povijest cijena. Shvatite trenutnu vrijednost i tržišnu poziciju tokena na prvi pogled. Tržišna kapitalizacija: $ 693.25K $ 693.25K $ 693.25K Ukupna količina: $ 994.88M $ 994.88M $ 994.88M Količina u optjecaju: $ 994.88M $ 994.88M $ 994.88M FDV (potpuno razrijeđena vrijednost): $ 693.25K $ 693.25K $ 693.25K Povijesni maksimum: $ 0.00124355 $ 0.00124355 $ 0.00124355 Povijesni minimum: $ 0 $ 0 $ 0 Trenutna cijena: $ 0.00069681 $ 0.00069681 $ 0.00069681 Saznajte više o cijeni Absters Girl (ABBY)

Absters Girl (ABBY) Tokenomika: Objašnjenje ključnih pokazatelja i primjeri upotrebe Razumijevanje tokenomike Absters Girl (ABBY) ključno je za analizu njegove dugoročne vrijednosti, održivosti i potencijala. Ključni pokazatelji i kako se izračunavaju: Ukupna količina: Maksimalan broj ABBY tokena koji su ili će ikada biti kreirani. Količina u optjecaju: Broj tokena trenutno dostupnih na tržištu i u rukama javnosti. Maksimalna količina: Fiksno ograničenje ukupnog broja ABBY tokena. FDV (potpuno razrijeđena vrijednost): Izračunato kao trenutna cijena × maksimalna količina, što daje projekciju ukupne tržišne kapitalizacije ako su svi tokeni u optjecaju. Stopa inflacije: Odražava brzinu uvođenja novih tokena, što utječe na nestašicu i dugoročno kretanje cijena. Zašto su ovi pokazatelji važni za trgovce? Visoka količina u optjecaju = veća likvidnost. Ograničena maksimalna količina + niska inflacija = potencijal za dugoročni rast cijena. Transparentna raspodjela tokena = veće povjerenje u projekt i manji rizik centralizirane kontrole. Visoka FDV s niskom trenutnom tržišnom kapitalizacijom = mogući signali precijenjenosti. Sada kada razumijete tokenomiku ABBY tokena, istražite ABBY cijenu tokena uživo!

