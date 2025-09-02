Više o ABBY

ABBY Informacije o cijeni

ABBY Službena web stranica

ABBY Tokenomija

ABBY Prognoza cijena

Zarada

Airdrop+

Vijesti

Blog

Naučiti

Absters Girl Logotip

Absters Girl Cijena (ABBY)

Neuvršten

1 ABBY u USD cijena uživo:

$0.00071062
$0.00071062$0.00071062
-2.20%1D
mexc
Ovi podaci o tokenima potječu od trećih strana. MEXC djeluje isključivo kao agregator informacija. Istražite ostale tokene kotirane na MEXC Spot tržištu!
USD
Grafikon aktualnih cijena Absters Girl (ABBY)
Stranica zadnji put ažurirana: 2025-09-02 20:49:04 (UTC+8)

Absters Girl (ABBY) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata:
$ 0.00070412
$ 0.00070412$ 0.00070412
24-satna najniža cijena
$ 0.00073569
$ 0.00073569$ 0.00073569
24-satna najviša cijena

$ 0.00070412
$ 0.00070412$ 0.00070412

$ 0.00073569
$ 0.00073569$ 0.00073569

$ 0.00124355
$ 0.00124355$ 0.00124355

$ 0.0001177
$ 0.0001177$ 0.0001177

-1.34%

-2.47%

-1.11%

-1.11%

Absters Girl (ABBY) cijena u stvarnom vremenu je $0.00071125. Tijekom protekla 24 sata, ABBYtrgovalo je između najniže cijene $ 0.00070412 i najviše cijene $ 0.00073569, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena ABBY je $ 0.00124355, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.0001177.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, ABBY se promijenio za -1.34% u posljednjih sat vremena, -2.47% u posljednjih 24 sata i -1.11% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu Absters Girl (ABBY)

$ 709.04K
$ 709.04K$ 709.04K

--
----

$ 709.04K
$ 709.04K$ 709.04K

994.88M
994.88M 994.88M

994,884,794.1646485
994,884,794.1646485 994,884,794.1646485

Trenutačna tržišna kapitalizacija Absters Girl je $ 709.04K, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju ABBY je 994.88M, s ukupnom količinom od 994884794.1646485. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 709.04K.

Absters Girl (ABBY) Povijest cijena USD

Tijekom današnjeg dana promjena cijene iz Absters Girl u USD iznosila je $ 0.
U proteklih 30 dana promjena cijene iz Absters Girl u USD iznosila je $ +0.0000062442.
U proteklih 60 dana promjena cijene iz Absters Girl u USD iznosila je $ +0.0018084563.
U proteklih 90 dana promjena cijene iz Absters Girl u USD iznosila je $ +0.0003370763520435108.

RazdobljePromjena (USD)Promjena (%)
Danas$ 0-2.47%
30 dana$ +0.0000062442+0.88%
60 dana$ +0.0018084563+254.26%
90 dana$ +0.0003370763520435108+90.09%

Što je Absters Girl (ABBY)

Abby is a meme coin on the Abstract platform, inspired by the narrative of Absters girlfriend. The project introduces a strong character identity into the ecosystem, aiming to connect with users through visuals, storytelling, and ongoing community engagement. As the Abstract network expands, Abby’s team plans to explore light utility and develop creative, community-first features that add long-term value.

MEXC je vodeća burza kriptovaluta kojoj vjeruje više od 10 milijuna korisnika diljem svijeta. Poznata je kao burza s najširim izborom tokena, najbržim popisima tokena i najnižim naknadama za trgovanje na tržištu. Pridruži se MEXC platformi sada da iskusiš vrhunsku likvidnost i najkonkurentnije naknade na tržištu!

Resurs Absters Girl (ABBY)

Službena web-stranica

Absters Girl Predviđanje cijene (USD)

Koliko će Absters Girl (ABBY) vrijediti USD sutra, sljedeći tjedan ili sljedeći mjesec? Kolika bi mogla biti vrijednost vaših Absters Girl (ABBY) sredstava 2025., 2026., 2027., 2028. - ili čak za 10 ili 20 godina? Upotrijebite naš alat za predviđanje cijena kako biste istražili kratkoročne i dugoročne prognoze za Absters Girl.

Provjerite Absters Girl predviđanje cijene sada!

ABBY u lokalnim valutama

Absters Girl (ABBY) Tokenomika

Razumijevanje tokenomike Absters Girl (ABBY) može pružiti dublji uvid u njegovu dugoročnu vrijednost i potencijal rasta. Od načina raspodjele tokena do načina upravljanja količinom, tokenomika otkriva temeljnu strukturu ekonomije projekta. Saznajte više o ABBY opsežnoj tokenomici tokena odmah!

Ljudi također pitaju: Ostala pitanja o Absters Girl (ABBY)

Koliko Absters Girl (ABBY) vrijedi danas?
Cijena ABBY uživo u USD je 0.00071125 USD, ažurirano u stvarnom vremenu s najnovijim tržišnim podacima.
Kolika je trenutačna cijena ABBY u USD?
Trenutačna cijena ABBY u USD je $ 0.00071125. Provjerite MEXC konverter za točnu konverziju tokena.
Kolika je tržišna kapitalizacija Absters Girl?
Tržišna kapitalizacija za ABBY je $ 709.04K USD. Tržišna kapitalizacija = trenutačna cijena × količina u optjecaju. Označava ukupnu tržišnu vrijednost i rangiranje tokena.
Kolika je količina u optjecaju za ABBY?
Količina u optjecaju za ABBY je 994.88M USD.
Koja je bila najviša cijena svih vremena (ATH) za ABBY?
ABBY je postigao ATH cijenu od 0.00124355 USD.
Koja je bila najniža cijena svih vremena (ATL) za ABBY?
ABBY je vidio ATL cijenu od 0.0001177 USD.
Koliki je obujam trgovanja za ABBY?
24-satni obujam trgovanja za ABBY je -- USD.
Hoće li ABBY još narasti ove godine?
ABBY mogao bi porasti ove godine, ovisno o tržišnim uvjetima i razvoju projekta. Pogledajte ABBY predviđanje cijene za detaljniju analizu.
Stranica zadnji put ažurirana: 2025-09-02 20:49:04 (UTC+8)

Absters Girl (ABBY) Važna ažuriranja industrije

Vrijeme (UTC+8)VrstaInformacije
09-02 19:30:00Ažuriranja industrije
Linea Network DeFi TVL Reaches All-Time High, Increasing by 60.30% Over the Past Week
09-01 20:12:00Ažuriranja industrije
Data: WLFI Global Futures Open Interest Exceeds $900 Million
09-01 17:35:00Ažuriranja industrije
Crypto Market Sees Widespread Decline on Eve of WLFI Listing, Total Market Cap Falls to $3.8 Trillion Range
09-01 16:14:00Ažuriranja industrije
U.S. Ethereum Spot ETFs Record $3.87 Billion Inflows in August
09-01 12:12:00Ažuriranja industrije
Total cryptocurrency market cap falls to $3.825 trillion, 24h percentage fall value 1.5%
09-01 09:42:00Ekonomski podaci
The probability of a 25-basis-point rate cut by the Federal Reserve in September is 87.4%

Odricanje od odgovornosti

Cijene kriptovaluta podložne su visokim tržišnim rizicima i volatilnosti cijena. Trebate ulagati u projekte i proizvode koje znate i čije uključene rizike razumiješ. Trebate pažljivo razmotriti svoje investicijsko iskustvo, financijsku situaciju, ciljeve ulaganja i toleranciju na rizik te se posavjetovati s neovisnim financijskim savjetnikom prije bilo kakvog ulaganja. Ovaj materijal ne treba tumačiti kao financijski savjet. Prošla izvedba nije pouzdan pokazatelj buduće izvedbe. Vrijednost tvoje investicije može pasti i porasti, a možda nećeš dobiti natrag uloženi iznos. Ti preuzimaš isključivu odgovornost za svoje investicijske odluke. MEXC platforma nije odgovorna za bilo kakve gubitke koje možeš pretrpjeti. Za više informacija pogledaj naše Uvjete korištenja i Upozorenje o rizicima. Također imaj na umu da se podaci koji se odnose na gore spomenutu kriptovalutu predstavljenu ovdje (kao što je njezina aktualna cijena) temelje na izvorima trećih strana. Predstavljaju ti se „takvi kakvi jesu” i samo u informativne svrhe, bez zastupljivanja ili jamstva bilo koje vrste. Poveznice koje se nalaze na stranicama trećih strana također nisu pod kontrolom MEXC platforme. MEXC platforma nije odgovorna za pouzdanost i točnost takvih stranica trećih strana i njihovog sadržaja.