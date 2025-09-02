Absters Girl (ABBY) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata: $ 0.00070412 $ 0.00070412 $ 0.00070412 24-satna najniža cijena $ 0.00073569 $ 0.00073569 $ 0.00073569 24-satna najviša cijena 24-satna najniža cijena $ 0.00070412$ 0.00070412 $ 0.00070412 24-satna najviša cijena $ 0.00073569$ 0.00073569 $ 0.00073569 Najviša cijena ikada $ 0.00124355$ 0.00124355 $ 0.00124355 Najniža cijena $ 0.0001177$ 0.0001177 $ 0.0001177 Promjena cijene (1H) -1.34% Promjena cijene (1D) -2.47% Promjena cijene (7D) -1.11% Promjena cijene (7D) -1.11%

Absters Girl (ABBY) cijena u stvarnom vremenu je $0.00071125. Tijekom protekla 24 sata, ABBYtrgovalo je između najniže cijene $ 0.00070412 i najviše cijene $ 0.00073569, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena ABBY je $ 0.00124355, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.0001177.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, ABBY se promijenio za -1.34% u posljednjih sat vremena, -2.47% u posljednjih 24 sata i -1.11% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu Absters Girl (ABBY)

Tržišna kapitalizacija $ 709.04K$ 709.04K $ 709.04K Obujam (24 sata) ---- -- Potpuno razrijeđena tržišna kapitalizacija $ 709.04K$ 709.04K $ 709.04K Količina u optjecaju 994.88M 994.88M 994.88M Ukupna količina 994,884,794.1646485 994,884,794.1646485 994,884,794.1646485

Trenutačna tržišna kapitalizacija Absters Girl je $ 709.04K, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju ABBY je 994.88M, s ukupnom količinom od 994884794.1646485. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 709.04K.