Abster Logotip

Abster Cijena (ABSTER)

Neuvršten

1 ABSTER u USD cijena uživo:

$0.02710143
$0.02710143$0.02710143
+9.20%1D
mexc
Ovi podaci o tokenima potječu od trećih strana. MEXC djeluje isključivo kao agregator informacija. Istražite ostale tokene kotirane na MEXC Spot tržištu!
USD
Grafikon aktualnih cijena Abster (ABSTER)
Abster (ABSTER) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata:
$ 0.02481511
$ 0.02481511$ 0.02481511
24-satna najniža cijena
$ 0.02760199
$ 0.02760199$ 0.02760199
24-satna najviša cijena

$ 0.02481511
$ 0.02481511$ 0.02481511

$ 0.02760199
$ 0.02760199$ 0.02760199

$ 0.04625183
$ 0.04625183$ 0.04625183

$ 0.00102855
$ 0.00102855$ 0.00102855

-0.58%

+9.21%

+0.82%

+0.82%

Abster (ABSTER) cijena u stvarnom vremenu je $0.02710143. Tijekom protekla 24 sata, ABSTERtrgovalo je između najniže cijene $ 0.02481511 i najviše cijene $ 0.02760199, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena ABSTER je $ 0.04625183, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.00102855.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, ABSTER se promijenio za -0.58% u posljednjih sat vremena, +9.21% u posljednjih 24 sata i +0.82% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu Abster (ABSTER)

$ 26.85M
$ 26.85M$ 26.85M

--
----

$ 26.85M
$ 26.85M$ 26.85M

990.49M
990.49M 990.49M

990,486,747.5651047
990,486,747.5651047 990,486,747.5651047

Trenutačna tržišna kapitalizacija Abster je $ 26.85M, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju ABSTER je 990.49M, s ukupnom količinom od 990486747.5651047. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 26.85M.

Abster (ABSTER) Povijest cijena USD

Tijekom današnjeg dana promjena cijene iz Abster u USD iznosila je $ +0.00228632.
U proteklih 30 dana promjena cijene iz Abster u USD iznosila je $ -0.0008315829.
U proteklih 60 dana promjena cijene iz Abster u USD iznosila je $ +0.0157832657.
U proteklih 90 dana promjena cijene iz Abster u USD iznosila je $ +0.008125415633161164.

RazdobljePromjena (USD)Promjena (%)
Danas$ +0.00228632+9.21%
30 dana$ -0.0008315829-3.06%
60 dana$ +0.0157832657+58.24%
90 dana$ +0.008125415633161164+42.82%

Što je Abster (ABSTER)

$ABSTER is a community-led meme coin developed on the Abstract platform. Its goal is to represent the green penguin, Abster, which was designed by the Abstract team. At present, users on Abstract earn XP by holding $ABSTER tokens in their Abstract Global Wallet (or in cold storage via a delegated wallet), and these tokens can additionally be utilized to tip streamers within the Abstract ecosystem.

MEXC je vodeća burza kriptovaluta kojoj vjeruje više od 10 milijuna korisnika diljem svijeta. Poznata je kao burza s najširim izborom tokena, najbržim popisima tokena i najnižim naknadama za trgovanje na tržištu. Pridruži se MEXC platformi sada da iskusiš vrhunsku likvidnost i najkonkurentnije naknade na tržištu!

Resurs Abster (ABSTER)

Službena web-stranica

Abster Predviđanje cijene (USD)

Koliko će Abster (ABSTER) vrijediti USD sutra, sljedeći tjedan ili sljedeći mjesec? Kolika bi mogla biti vrijednost vaših Abster (ABSTER) sredstava 2025., 2026., 2027., 2028. - ili čak za 10 ili 20 godina? Upotrijebite naš alat za predviđanje cijena kako biste istražili kratkoročne i dugoročne prognoze za Abster.

Provjerite Abster predviđanje cijene sada!

ABSTER u lokalnim valutama

Abster (ABSTER) Tokenomika

Razumijevanje tokenomike Abster (ABSTER) može pružiti dublji uvid u njegovu dugoročnu vrijednost i potencijal rasta. Od načina raspodjele tokena do načina upravljanja količinom, tokenomika otkriva temeljnu strukturu ekonomije projekta. Saznajte više o ABSTER opsežnoj tokenomici tokena odmah!

Ljudi također pitaju: Ostala pitanja o Abster (ABSTER)

Koliko Abster (ABSTER) vrijedi danas?
Cijena ABSTER uživo u USD je 0.02710143 USD, ažurirano u stvarnom vremenu s najnovijim tržišnim podacima.
Kolika je trenutačna cijena ABSTER u USD?
Trenutačna cijena ABSTER u USD je $ 0.02710143. Provjerite MEXC konverter za točnu konverziju tokena.
Kolika je tržišna kapitalizacija Abster?
Tržišna kapitalizacija za ABSTER je $ 26.85M USD. Tržišna kapitalizacija = trenutačna cijena × količina u optjecaju. Označava ukupnu tržišnu vrijednost i rangiranje tokena.
Kolika je količina u optjecaju za ABSTER?
Količina u optjecaju za ABSTER je 990.49M USD.
Koja je bila najviša cijena svih vremena (ATH) za ABSTER?
ABSTER je postigao ATH cijenu od 0.04625183 USD.
Koja je bila najniža cijena svih vremena (ATL) za ABSTER?
ABSTER je vidio ATL cijenu od 0.00102855 USD.
Koliki je obujam trgovanja za ABSTER?
24-satni obujam trgovanja za ABSTER je -- USD.
Hoće li ABSTER još narasti ove godine?
ABSTER mogao bi porasti ove godine, ovisno o tržišnim uvjetima i razvoju projekta. Pogledajte ABSTER predviđanje cijene za detaljniju analizu.
Abster (ABSTER) Važna ažuriranja industrije

Vrijeme (UTC+8)VrstaInformacije
09-01 20:12:00Ažuriranja industrije
Data: WLFI Global Futures Open Interest Exceeds $900 Million
09-01 17:35:00Ažuriranja industrije
Crypto Market Sees Widespread Decline on Eve of WLFI Listing, Total Market Cap Falls to $3.8 Trillion Range
09-01 16:14:00Ažuriranja industrije
U.S. Ethereum Spot ETFs Record $3.87 Billion Inflows in August
09-01 12:12:00Ažuriranja industrije
Total cryptocurrency market cap falls to $3.825 trillion, 24h percentage fall value 1.5%
09-01 09:42:00Ekonomski podaci
The probability of a 25-basis-point rate cut by the Federal Reserve in September is 87.4%
08-31 18:55:00Ažuriranja industrije
Data: WLFI valuation has increased over 21 times in the past 8 months, tomorrow's listing will bring "price revaluation"

Odricanje od odgovornosti

Cijene kriptovaluta podložne su visokim tržišnim rizicima i volatilnosti cijena. Trebate ulagati u projekte i proizvode koje znate i čije uključene rizike razumiješ. Trebate pažljivo razmotriti svoje investicijsko iskustvo, financijsku situaciju, ciljeve ulaganja i toleranciju na rizik te se posavjetovati s neovisnim financijskim savjetnikom prije bilo kakvog ulaganja. Ovaj materijal ne treba tumačiti kao financijski savjet. Prošla izvedba nije pouzdan pokazatelj buduće izvedbe. Vrijednost tvoje investicije može pasti i porasti, a možda nećeš dobiti natrag uloženi iznos. Ti preuzimaš isključivu odgovornost za svoje investicijske odluke. MEXC platforma nije odgovorna za bilo kakve gubitke koje možeš pretrpjeti. Za više informacija pogledaj naše Uvjete korištenja i Upozorenje o rizicima. Također imaj na umu da se podaci koji se odnose na gore spomenutu kriptovalutu predstavljenu ovdje (kao što je njezina aktualna cijena) temelje na izvorima trećih strana. Predstavljaju ti se „takvi kakvi jesu” i samo u informativne svrhe, bez zastupljivanja ili jamstva bilo koje vrste. Poveznice koje se nalaze na stranicama trećih strana također nisu pod kontrolom MEXC platforme. MEXC platforma nije odgovorna za pouzdanost i točnost takvih stranica trećih strana i njihovog sadržaja.