Abster (ABSTER) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata: 24-satna najniža cijena $ 0.02481511 24-satna najviša cijena $ 0.02760199 Najviša cijena ikada $ 0.04625183 Najniža cijena $ 0.00102855 Promjena cijene (1H) -0.58% Promjena cijene (1D) +9.21% Promjena cijene (7D) +0.82%

Abster (ABSTER) cijena u stvarnom vremenu je $0.02710143. Tijekom protekla 24 sata, ABSTERtrgovalo je između najniže cijene $ 0.02481511 i najviše cijene $ 0.02760199, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena ABSTER je $ 0.04625183, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.00102855.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, ABSTER se promijenio za -0.58% u posljednjih sat vremena, +9.21% u posljednjih 24 sata i +0.82% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu Abster (ABSTER)

Tržišna kapitalizacija $ 26.85M Obujam (24 sata) -- Potpuno razrijeđena tržišna kapitalizacija $ 26.85M Količina u optjecaju 990.49M Ukupna količina 990,486,747.5651047

Trenutačna tržišna kapitalizacija Abster je $ 26.85M, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju ABSTER je 990.49M, s ukupnom količinom od 990486747.5651047. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 26.85M.