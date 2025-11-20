ABSCHAD Cijena danas

Trenutačna cijena ABSCHAD (CHAD) danas je --, s promjenom od 0.00% u posljednja 24 sata. Trenutačna stopa konverzije CHAD u USD je -- po CHAD.

ABSCHAD trenutačno je na #- mjestu po tržišnoj kapitalizaciji u $ 20,864, s količinom u optjecaju od 992.05M CHAD. Tijekom posljednja 24 sata, CHAD trgovao je između $ 0 (niska) i $ 0 (visoka), što odražava aktivnost na tržištu. Njegov rekord svih vremena iznosi $ 0, dok je rekordna najniža cijena bila $ 0.

U kratkoročnim performansama, CHAD se kretao -- u posljednjem satu i +0.08% tijekom proteklih 7 dana. Tijekom proteklog dana, ukupni obujam trgovanja dosegao je --.

Informacije o tržištu ABSCHAD (CHAD)

Tržišna kapitalizacija $ 20.86K$ 20.86K $ 20.86K Obujam (24 sata) ---- -- Potpuno razrijeđena tržišna kapitalizacija $ 20.86K$ 20.86K $ 20.86K Količina u optjecaju 992.05M 992.05M 992.05M Ukupna količina 992,051,477.3167694 992,051,477.3167694 992,051,477.3167694

