Abi (ABI) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata: $ 0 $ 0 $ 0 24-satna najniža cijena $ 0 $ 0 $ 0 24-satna najviša cijena 24-satna najniža cijena $ 0$ 0 $ 0 24-satna najviša cijena $ 0$ 0 $ 0 Najviša cijena ikada $ 0.03882418$ 0.03882418 $ 0.03882418 Najniža cijena $ 0$ 0 $ 0 Promjena cijene (1H) +2.01% Promjena cijene (1D) +3.47% Promjena cijene (7D) +3.57% Promjena cijene (7D) +3.57%

Abi (ABI) cijena u stvarnom vremenu je --. Tijekom protekla 24 sata, ABItrgovalo je između najniže cijene $ 0 i najviše cijene $ 0, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena ABI je $ 0.03882418, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, ABI se promijenio za +2.01% u posljednjih sat vremena, +3.47% u posljednjih 24 sata i +3.57% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu Abi (ABI)

Tržišna kapitalizacija $ 12.32K$ 12.32K $ 12.32K Obujam (24 sata) ---- -- Potpuno razrijeđena tržišna kapitalizacija $ 12.32K$ 12.32K $ 12.32K Količina u optjecaju 999.94M 999.94M 999.94M Ukupna količina 999,939,138.614446 999,939,138.614446 999,939,138.614446

Trenutačna tržišna kapitalizacija Abi je $ 12.32K, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju ABI je 999.94M, s ukupnom količinom od 999939138.614446. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 12.32K.