ABE CTO (ABE) Tokenomika
ABE CTO (ABE) Informacije
The $ABE project is a meme-based cryptocurrency inspired by Abe, the beloved dog of Hayden Adams, CEO of Uniswap. This project aims to combine the fun and lighthearted nature of internet culture with the innovative potential of blockchain technology. By leveraging the popularity of Abe, $ABE fosters a community-driven ecosystem where meme enthusiasts, crypto investors, and dog lovers can engage in a vibrant and entertaining space. The token not only serves as a tribute to Abe but also promotes decentralized finance (DeFi) adoption by introducing users to the crypto world in an accessible and enjoyable way. With its growing community and increasing presence on social media, $ABE symbolizes the intersection of technology, entertainment, and community engagement in the ever-evolving crypto landscape.
ABE CTO (ABE) Tokenomika i analiza cijena
Istražite ključne tokenomske podatke i podatke o cijenama za ABE CTO (ABE), uključujući tržišnu kapitalizaciju, detalje o količini, FDV i povijest cijena. Shvatite trenutnu vrijednost i tržišnu poziciju tokena na prvi pogled.
ABE CTO (ABE) Tokenomika: Objašnjenje ključnih pokazatelja i primjeri upotrebe
Razumijevanje tokenomike ABE CTO (ABE) ključno je za analizu njegove dugoročne vrijednosti, održivosti i potencijala.
Ključni pokazatelji i kako se izračunavaju:
Ukupna količina:
Maksimalan broj ABE tokena koji su ili će ikada biti kreirani.
Količina u optjecaju:
Broj tokena trenutno dostupnih na tržištu i u rukama javnosti.
Maksimalna količina:
Fiksno ograničenje ukupnog broja ABE tokena.
FDV (potpuno razrijeđena vrijednost):
Izračunato kao trenutna cijena × maksimalna količina, što daje projekciju ukupne tržišne kapitalizacije ako su svi tokeni u optjecaju.
Stopa inflacije:
Odražava brzinu uvođenja novih tokena, što utječe na nestašicu i dugoročno kretanje cijena.
Zašto su ovi pokazatelji važni za trgovce?
Visoka količina u optjecaju = veća likvidnost.
Ograničena maksimalna količina + niska inflacija = potencijal za dugoročni rast cijena.
Transparentna raspodjela tokena = veće povjerenje u projekt i manji rizik centralizirane kontrole.
Visoka FDV s niskom trenutnom tržišnom kapitalizacijom = mogući signali precijenjenosti.
Sada kada razumijete tokenomiku ABE tokena, istražite ABE cijenu tokena uživo!
ABE Predviđanje cijene
Želite li znati u kojem smjeru ide ABE? Naša ABE stranica za predviđanje cijena kombinira tržišno raspoloženje, povijesne trendove i tehničke pokazatelje kako bi pružila pogled na budućnost.
