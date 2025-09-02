Više o ABE

ABE CTO Cijena (ABE)

Neuvršten

1 ABE u USD cijena uživo:

$0.00015553
$0.00015553$0.00015553
-0.50%1D
USD
Grafikon aktualnih cijena ABE CTO (ABE)
Stranica zadnji put ažurirana: 2025-09-02 19:26:45 (UTC+8)

ABE CTO (ABE) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata:
$ 0
$ 0$ 0
24-satna najniža cijena
$ 0
$ 0$ 0
24-satna najviša cijena

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0.00194707
$ 0.00194707$ 0.00194707

$ 0
$ 0$ 0

-0.21%

-0.52%

-13.71%

-13.71%

ABE CTO (ABE) cijena u stvarnom vremenu je --. Tijekom protekla 24 sata, ABEtrgovalo je između najniže cijene $ 0 i najviše cijene $ 0, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena ABE je $ 0.00194707, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, ABE se promijenio za -0.21% u posljednjih sat vremena, -0.52% u posljednjih 24 sata i -13.71% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu ABE CTO (ABE)

$ 155.53K
$ 155.53K$ 155.53K

--
----

$ 155.53K
$ 155.53K$ 155.53K

1.00B
1.00B 1.00B

1,000,000,000.0
1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

Trenutačna tržišna kapitalizacija ABE CTO je $ 155.53K, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju ABE je 1.00B, s ukupnom količinom od 1000000000.0. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 155.53K.

ABE CTO (ABE) Povijest cijena USD

Tijekom današnjeg dana promjena cijene iz ABE CTO u USD iznosila je $ 0.
U proteklih 30 dana promjena cijene iz ABE CTO u USD iznosila je $ 0.
U proteklih 60 dana promjena cijene iz ABE CTO u USD iznosila je $ 0.
U proteklih 90 dana promjena cijene iz ABE CTO u USD iznosila je $ 0.

RazdobljePromjena (USD)Promjena (%)
Danas$ 0-0.52%
30 dana$ 0-13.36%
60 dana$ 0-57.24%
90 dana$ 0--

Što je ABE CTO (ABE)

The $ABE project is a meme-based cryptocurrency inspired by Abe, the beloved dog of Hayden Adams, CEO of Uniswap. This project aims to combine the fun and lighthearted nature of internet culture with the innovative potential of blockchain technology. By leveraging the popularity of Abe, $ABE fosters a community-driven ecosystem where meme enthusiasts, crypto investors, and dog lovers can engage in a vibrant and entertaining space. The token not only serves as a tribute to Abe but also promotes decentralized finance (DeFi) adoption by introducing users to the crypto world in an accessible and enjoyable way. With its growing community and increasing presence on social media, $ABE symbolizes the intersection of technology, entertainment, and community engagement in the ever-evolving crypto landscape.

Resurs ABE CTO (ABE)

Službena web-stranica

ABE CTO Predviđanje cijene (USD)

Koliko će ABE CTO (ABE) vrijediti USD sutra, sljedeći tjedan ili sljedeći mjesec? Kolika bi mogla biti vrijednost vaših ABE CTO (ABE) sredstava 2025., 2026., 2027., 2028. - ili čak za 10 ili 20 godina? Upotrijebite naš alat za predviđanje cijena kako biste istražili kratkoročne i dugoročne prognoze za ABE CTO.

Provjerite ABE CTO predviđanje cijene sada!

ABE u lokalnim valutama

ABE CTO (ABE) Tokenomika

Razumijevanje tokenomike ABE CTO (ABE) može pružiti dublji uvid u njegovu dugoročnu vrijednost i potencijal rasta. Od načina raspodjele tokena do načina upravljanja količinom, tokenomika otkriva temeljnu strukturu ekonomije projekta. Saznajte više o ABE opsežnoj tokenomici tokena odmah!

Ljudi također pitaju: Ostala pitanja o ABE CTO (ABE)

Koliko ABE CTO (ABE) vrijedi danas?
Cijena ABE uživo u USD je 0 USD, ažurirano u stvarnom vremenu s najnovijim tržišnim podacima.
Kolika je trenutačna cijena ABE u USD?
Trenutačna cijena ABE u USD je $ 0. Provjerite MEXC konverter za točnu konverziju tokena.
Kolika je tržišna kapitalizacija ABE CTO?
Tržišna kapitalizacija za ABE je $ 155.53K USD. Tržišna kapitalizacija = trenutačna cijena × količina u optjecaju. Označava ukupnu tržišnu vrijednost i rangiranje tokena.
Kolika je količina u optjecaju za ABE?
Količina u optjecaju za ABE je 1.00B USD.
Koja je bila najviša cijena svih vremena (ATH) za ABE?
ABE je postigao ATH cijenu od 0.00194707 USD.
Koja je bila najniža cijena svih vremena (ATL) za ABE?
ABE je vidio ATL cijenu od 0 USD.
Koliki je obujam trgovanja za ABE?
24-satni obujam trgovanja za ABE je -- USD.
Hoće li ABE još narasti ove godine?
ABE mogao bi porasti ove godine, ovisno o tržišnim uvjetima i razvoju projekta. Pogledajte ABE predviđanje cijene za detaljniju analizu.
