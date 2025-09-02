ABE CTO (ABE) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata: $ 0 $ 0 $ 0 24-satna najniža cijena $ 0 $ 0 $ 0 24-satna najviša cijena 24-satna najniža cijena $ 0$ 0 $ 0 24-satna najviša cijena $ 0$ 0 $ 0 Najviša cijena ikada $ 0.00194707$ 0.00194707 $ 0.00194707 Najniža cijena $ 0$ 0 $ 0 Promjena cijene (1H) -0.21% Promjena cijene (1D) -0.52% Promjena cijene (7D) -13.71% Promjena cijene (7D) -13.71%

ABE CTO (ABE) cijena u stvarnom vremenu je --. Tijekom protekla 24 sata, ABEtrgovalo je između najniže cijene $ 0 i najviše cijene $ 0, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena ABE je $ 0.00194707, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, ABE se promijenio za -0.21% u posljednjih sat vremena, -0.52% u posljednjih 24 sata i -13.71% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu ABE CTO (ABE)

Tržišna kapitalizacija $ 155.53K$ 155.53K $ 155.53K Obujam (24 sata) ---- -- Potpuno razrijeđena tržišna kapitalizacija $ 155.53K$ 155.53K $ 155.53K Količina u optjecaju 1.00B 1.00B 1.00B Ukupna količina 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

Trenutačna tržišna kapitalizacija ABE CTO je $ 155.53K, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju ABE je 1.00B, s ukupnom količinom od 1000000000.0. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 155.53K.