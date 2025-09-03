Više o ABDS

ABDS Token Logotip

ABDS Token Cijena (ABDS)

Neuvršten

1 ABDS u USD cijena uživo:

$0.00158925
-64.10%1D
mexc
USD
Grafikon aktualnih cijena ABDS Token (ABDS)
Stranica zadnji put ažurirana: 2025-09-03 01:59:17 (UTC+8)

ABDS Token (ABDS) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata:
$ 0.00150005
24-satna najniža cijena
$ 0.00445887
24-satna najviša cijena

$ 0.00150005
$ 0.00445887
$ 1.36
$ 0
+0.25%

-64.14%

+0.15%

+0.15%

ABDS Token (ABDS) cijena u stvarnom vremenu je $0.00158925. Tijekom protekla 24 sata, ABDStrgovalo je između najniže cijene $ 0.00150005 i najviše cijene $ 0.00445887, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena ABDS je $ 1.36, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, ABDS se promijenio za +0.25% u posljednjih sat vremena, -64.14% u posljednjih 24 sata i +0.15% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu ABDS Token (ABDS)

$ 23.53K
--
$ 158.93K
14.80M
100,000,000.0
Trenutačna tržišna kapitalizacija ABDS Token je $ 23.53K, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju ABDS je 14.80M, s ukupnom količinom od 100000000.0. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 158.93K.

ABDS Token (ABDS) Povijest cijena USD

Tijekom današnjeg dana promjena cijene iz ABDS Token u USD iznosila je $ -0.002842940621880808.
U proteklih 30 dana promjena cijene iz ABDS Token u USD iznosila je $ +0.0002340923.
U proteklih 60 dana promjena cijene iz ABDS Token u USD iznosila je $ -0.0003010266.
U proteklih 90 dana promjena cijene iz ABDS Token u USD iznosila je $ -0.01096368755672293.

RazdobljePromjena (USD)Promjena (%)
Danas$ -0.002842940621880808-64.14%
30 dana$ +0.0002340923+14.73%
60 dana$ -0.0003010266-18.94%
90 dana$ -0.01096368755672293-87.33%

Što je ABDS Token (ABDS)

Introducing the ABDS Token – a revolutionary step in digital finance. Crafted by ABD Systems, a leader in IT solutions for over 13 years, this token is your gateway to the cryptocurrency world. Seamlessly integrating with our cutting-edge technology services, the ABDS Token simplifies your entry into the realm of digital currencies, offering a personalized and secure experience. It's more than a token; it's a commitment to innovation and ease in the ever-evolving landscape of digital transactions.

ABDS Token Predviđanje cijene (USD)

Koliko će ABDS Token (ABDS) vrijediti USD sutra, sljedeći tjedan ili sljedeći mjesec? Kolika bi mogla biti vrijednost vaših ABDS Token (ABDS) sredstava 2025., 2026., 2027., 2028. - ili čak za 10 ili 20 godina? Upotrijebite naš alat za predviđanje cijena kako biste istražili kratkoročne i dugoročne prognoze za ABDS Token.

Provjerite ABDS Token predviđanje cijene sada!

ABDS u lokalnim valutama

ABDS Token (ABDS) Tokenomika

Razumijevanje tokenomike ABDS Token (ABDS) može pružiti dublji uvid u njegovu dugoročnu vrijednost i potencijal rasta. Od načina raspodjele tokena do načina upravljanja količinom, tokenomika otkriva temeljnu strukturu ekonomije projekta. Saznajte više o ABDS opsežnoj tokenomici tokena odmah!

Ljudi također pitaju: Ostala pitanja o ABDS Token (ABDS)

Koliko ABDS Token (ABDS) vrijedi danas?
Cijena ABDS uživo u USD je 0.00158925 USD, ažurirano u stvarnom vremenu s najnovijim tržišnim podacima.
Kolika je trenutačna cijena ABDS u USD?
Trenutačna cijena ABDS u USD je $ 0.00158925. Provjerite MEXC konverter za točnu konverziju tokena.
Kolika je tržišna kapitalizacija ABDS Token?
Tržišna kapitalizacija za ABDS je $ 23.53K USD. Tržišna kapitalizacija = trenutačna cijena × količina u optjecaju. Označava ukupnu tržišnu vrijednost i rangiranje tokena.
Kolika je količina u optjecaju za ABDS?
Količina u optjecaju za ABDS je 14.80M USD.
Koja je bila najviša cijena svih vremena (ATH) za ABDS?
ABDS je postigao ATH cijenu od 1.36 USD.
Koja je bila najniža cijena svih vremena (ATL) za ABDS?
ABDS je vidio ATL cijenu od 0 USD.
Koliki je obujam trgovanja za ABDS?
24-satni obujam trgovanja za ABDS je -- USD.
Hoće li ABDS još narasti ove godine?
ABDS mogao bi porasti ove godine, ovisno o tržišnim uvjetima i razvoju projekta. Pogledajte ABDS predviđanje cijene za detaljniju analizu.
ABDS Token (ABDS) Važna ažuriranja industrije

Vrijeme (UTC+8)VrstaInformacije
09-02 19:30:00Ažuriranja industrije
Linea Network DeFi TVL Reaches All-Time High, Increasing by 60.30% Over the Past Week
09-01 20:12:00Ažuriranja industrije
Data: WLFI Global Futures Open Interest Exceeds $900 Million
09-01 17:35:00Ažuriranja industrije
Crypto Market Sees Widespread Decline on Eve of WLFI Listing, Total Market Cap Falls to $3.8 Trillion Range
09-01 16:14:00Ažuriranja industrije
U.S. Ethereum Spot ETFs Record $3.87 Billion Inflows in August
09-01 12:12:00Ažuriranja industrije
Total cryptocurrency market cap falls to $3.825 trillion, 24h percentage fall value 1.5%
09-01 09:42:00Ekonomski podaci
The probability of a 25-basis-point rate cut by the Federal Reserve in September is 87.4%

Odricanje od odgovornosti

Cijene kriptovaluta podložne su visokim tržišnim rizicima i volatilnosti cijena. Trebate ulagati u projekte i proizvode koje znate i čije uključene rizike razumiješ. Trebate pažljivo razmotriti svoje investicijsko iskustvo, financijsku situaciju, ciljeve ulaganja i toleranciju na rizik te se posavjetovati s neovisnim financijskim savjetnikom prije bilo kakvog ulaganja. Ovaj materijal ne treba tumačiti kao financijski savjet. Prošla izvedba nije pouzdan pokazatelj buduće izvedbe. Vrijednost tvoje investicije može pasti i porasti, a možda nećeš dobiti natrag uloženi iznos. Ti preuzimaš isključivu odgovornost za svoje investicijske odluke. MEXC platforma nije odgovorna za bilo kakve gubitke koje možeš pretrpjeti. Za više informacija pogledaj naše Uvjete korištenja i Upozorenje o rizicima. Također imaj na umu da se podaci koji se odnose na gore spomenutu kriptovalutu predstavljenu ovdje (kao što je njezina aktualna cijena) temelje na izvorima trećih strana. Predstavljaju ti se „takvi kakvi jesu” i samo u informativne svrhe, bez zastupljivanja ili jamstva bilo koje vrste. Poveznice koje se nalaze na stranicama trećih strana također nisu pod kontrolom MEXC platforme. MEXC platforma nije odgovorna za pouzdanost i točnost takvih stranica trećih strana i njihovog sadržaja.