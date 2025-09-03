ABDS Token (ABDS) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata: 24-satna najniža cijena $ 0.00150005 24-satna najviša cijena $ 0.00445887 Najviša cijena ikada $ 1.36 Najniža cijena $ 0 Promjena cijene (1H) +0.25% Promjena cijene (1D) -64.14% Promjena cijene (7D) +0.15%

ABDS Token (ABDS) cijena u stvarnom vremenu je $0.00158925. Tijekom protekla 24 sata, ABDStrgovalo je između najniže cijene $ 0.00150005 i najviše cijene $ 0.00445887, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena ABDS je $ 1.36, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, ABDS se promijenio za +0.25% u posljednjih sat vremena, -64.14% u posljednjih 24 sata i +0.15% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu ABDS Token (ABDS)

Tržišna kapitalizacija $ 23.53K Obujam (24 sata) -- Potpuno razrijeđena tržišna kapitalizacija $ 158.93K Količina u optjecaju 14.80M Ukupna količina 100,000,000.0

Trenutačna tržišna kapitalizacija ABDS Token je $ 23.53K, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju ABDS je 14.80M, s ukupnom količinom od 100000000.0. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 158.93K.