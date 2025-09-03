Više o ABCDE

ABCDE Informacije o cijeni

ABCDE Službena web stranica

ABCDE Tokenomija

ABCDE Prognoza cijena

Zarada

Airdrop+

Vijesti

Blog

Naučiti

abcde coin Logotip

abcde coin Cijena (ABCDE)

Neuvršten

1 ABCDE u USD cijena uživo:

--
----
0.00%1D
mexc
Ovi podaci o tokenima potječu od trećih strana. MEXC djeluje isključivo kao agregator informacija. Istražite ostale tokene kotirane na MEXC Spot tržištu!
USD
Grafikon aktualnih cijena abcde coin (ABCDE)
Stranica zadnji put ažurirana: 2025-09-03 04:26:21 (UTC+8)

abcde coin (ABCDE) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata:
$ 0
$ 0$ 0
24-satna najniža cijena
$ 0
$ 0$ 0
24-satna najviša cijena

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0.00677886
$ 0.00677886$ 0.00677886

$ 0
$ 0$ 0

--

--

-4.86%

-4.86%

abcde coin (ABCDE) cijena u stvarnom vremenu je --. Tijekom protekla 24 sata, ABCDEtrgovalo je između najniže cijene $ 0 i najviše cijene $ 0, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena ABCDE je $ 0.00677886, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, ABCDE se promijenio za -- u posljednjih sat vremena, -- u posljednjih 24 sata i -4.86% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu abcde coin (ABCDE)

$ 7.93K
$ 7.93K$ 7.93K

--
----

$ 9.27K
$ 9.27K$ 9.27K

788.30M
788.30M 788.30M

921,117,312.920669
921,117,312.920669 921,117,312.920669

Trenutačna tržišna kapitalizacija abcde coin je $ 7.93K, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju ABCDE je 788.30M, s ukupnom količinom od 921117312.920669. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 9.27K.

abcde coin (ABCDE) Povijest cijena USD

Tijekom današnjeg dana promjena cijene iz abcde coin u USD iznosila je $ 0.
U proteklih 30 dana promjena cijene iz abcde coin u USD iznosila je $ 0.
U proteklih 60 dana promjena cijene iz abcde coin u USD iznosila je $ 0.
U proteklih 90 dana promjena cijene iz abcde coin u USD iznosila je $ 0.

RazdobljePromjena (USD)Promjena (%)
Danas$ 0--
30 dana$ 0+22.93%
60 dana$ 0+40.34%
90 dana$ 0--

Što je abcde coin (ABCDE)

We are a meme-loving community with the main goal of expanding our community via multiple angles; Gaming, Social, Charity. For example, we have our very own Minecraft Server and Roblox server currently live and available to play. We have Telegram and Discord hangouts available for users to chat, and we have participated in the building of an Water Well in Africa. We are all about making friends, having fun and doing good.

MEXC je vodeća burza kriptovaluta kojoj vjeruje više od 10 milijuna korisnika diljem svijeta. Poznata je kao burza s najširim izborom tokena, najbržim popisima tokena i najnižim naknadama za trgovanje na tržištu. Pridruži se MEXC platformi sada da iskusiš vrhunsku likvidnost i najkonkurentnije naknade na tržištu!

Resurs abcde coin (ABCDE)

Službena web-stranica

abcde coin Predviđanje cijene (USD)

Koliko će abcde coin (ABCDE) vrijediti USD sutra, sljedeći tjedan ili sljedeći mjesec? Kolika bi mogla biti vrijednost vaših abcde coin (ABCDE) sredstava 2025., 2026., 2027., 2028. - ili čak za 10 ili 20 godina? Upotrijebite naš alat za predviđanje cijena kako biste istražili kratkoročne i dugoročne prognoze za abcde coin.

Provjerite abcde coin predviđanje cijene sada!

ABCDE u lokalnim valutama

abcde coin (ABCDE) Tokenomika

Razumijevanje tokenomike abcde coin (ABCDE) može pružiti dublji uvid u njegovu dugoročnu vrijednost i potencijal rasta. Od načina raspodjele tokena do načina upravljanja količinom, tokenomika otkriva temeljnu strukturu ekonomije projekta. Saznajte više o ABCDE opsežnoj tokenomici tokena odmah!

Ljudi također pitaju: Ostala pitanja o abcde coin (ABCDE)

Koliko abcde coin (ABCDE) vrijedi danas?
Cijena ABCDE uživo u USD je 0 USD, ažurirano u stvarnom vremenu s najnovijim tržišnim podacima.
Kolika je trenutačna cijena ABCDE u USD?
Trenutačna cijena ABCDE u USD je $ 0. Provjerite MEXC konverter za točnu konverziju tokena.
Kolika je tržišna kapitalizacija abcde coin?
Tržišna kapitalizacija za ABCDE je $ 7.93K USD. Tržišna kapitalizacija = trenutačna cijena × količina u optjecaju. Označava ukupnu tržišnu vrijednost i rangiranje tokena.
Kolika je količina u optjecaju za ABCDE?
Količina u optjecaju za ABCDE je 788.30M USD.
Koja je bila najviša cijena svih vremena (ATH) za ABCDE?
ABCDE je postigao ATH cijenu od 0.00677886 USD.
Koja je bila najniža cijena svih vremena (ATL) za ABCDE?
ABCDE je vidio ATL cijenu od 0 USD.
Koliki je obujam trgovanja za ABCDE?
24-satni obujam trgovanja za ABCDE je -- USD.
Hoće li ABCDE još narasti ove godine?
ABCDE mogao bi porasti ove godine, ovisno o tržišnim uvjetima i razvoju projekta. Pogledajte ABCDE predviđanje cijene za detaljniju analizu.
Stranica zadnji put ažurirana: 2025-09-03 04:26:21 (UTC+8)

abcde coin (ABCDE) Važna ažuriranja industrije

Vrijeme (UTC+8)VrstaInformacije
09-02 19:30:00Ažuriranja industrije
Linea Network DeFi TVL Reaches All-Time High, Increasing by 60.30% Over the Past Week
09-01 20:12:00Ažuriranja industrije
Data: WLFI Global Futures Open Interest Exceeds $900 Million
09-01 17:35:00Ažuriranja industrije
Crypto Market Sees Widespread Decline on Eve of WLFI Listing, Total Market Cap Falls to $3.8 Trillion Range
09-01 16:14:00Ažuriranja industrije
U.S. Ethereum Spot ETFs Record $3.87 Billion Inflows in August
09-01 12:12:00Ažuriranja industrije
Total cryptocurrency market cap falls to $3.825 trillion, 24h percentage fall value 1.5%
09-01 09:42:00Ekonomski podaci
The probability of a 25-basis-point rate cut by the Federal Reserve in September is 87.4%

Odricanje od odgovornosti

Cijene kriptovaluta podložne su visokim tržišnim rizicima i volatilnosti cijena. Trebate ulagati u projekte i proizvode koje znate i čije uključene rizike razumiješ. Trebate pažljivo razmotriti svoje investicijsko iskustvo, financijsku situaciju, ciljeve ulaganja i toleranciju na rizik te se posavjetovati s neovisnim financijskim savjetnikom prije bilo kakvog ulaganja. Ovaj materijal ne treba tumačiti kao financijski savjet. Prošla izvedba nije pouzdan pokazatelj buduće izvedbe. Vrijednost tvoje investicije može pasti i porasti, a možda nećeš dobiti natrag uloženi iznos. Ti preuzimaš isključivu odgovornost za svoje investicijske odluke. MEXC platforma nije odgovorna za bilo kakve gubitke koje možeš pretrpjeti. Za više informacija pogledaj naše Uvjete korištenja i Upozorenje o rizicima. Također imaj na umu da se podaci koji se odnose na gore spomenutu kriptovalutu predstavljenu ovdje (kao što je njezina aktualna cijena) temelje na izvorima trećih strana. Predstavljaju ti se „takvi kakvi jesu” i samo u informativne svrhe, bez zastupljivanja ili jamstva bilo koje vrste. Poveznice koje se nalaze na stranicama trećih strana također nisu pod kontrolom MEXC platforme. MEXC platforma nije odgovorna za pouzdanost i točnost takvih stranica trećih strana i njihovog sadržaja.