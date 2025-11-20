AbbVie xStock Cijena danas

Trenutačna cijena AbbVie xStock (ABBVX) danas je $ 232.32, s promjenom od 0.73% u posljednja 24 sata. Trenutačna stopa konverzije ABBVX u USD je $ 232.32 po ABBVX.

AbbVie xStock trenutačno je na #- mjestu po tržišnoj kapitalizaciji u $ 334,285, s količinom u optjecaju od 1.44K ABBVX. Tijekom posljednja 24 sata, ABBVX trgovao je između $ 230.38 (niska) i $ 239.6 (visoka), što odražava aktivnost na tržištu. Njegov rekord svih vremena iznosi $ 244.67, dok je rekordna najniža cijena bila $ 185.92.

U kratkoročnim performansama, ABBVX se kretao +0.31% u posljednjem satu i -0.72% tijekom proteklih 7 dana. Tijekom proteklog dana, ukupni obujam trgovanja dosegao je --.

Informacije o tržištu AbbVie xStock (ABBVX)

Tržišna kapitalizacija $ 334.29K$ 334.29K $ 334.29K Obujam (24 sata) ---- -- Potpuno razrijeđena tržišna kapitalizacija $ 5.46M$ 5.46M $ 5.46M Količina u optjecaju 1.44K 1.44K 1.44K Ukupna količina 23,502.34207277278 23,502.34207277278 23,502.34207277278

Trenutačna tržišna kapitalizacija AbbVie xStock je $ 334.29K, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju ABBVX je 1.44K, s ukupnom količinom od 23502.34207277278. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 5.46M.