Abbott xStock Cijena danas

Trenutačna cijena Abbott xStock (ABTX) danas je $ 126.01, s promjenom od 3.36% u posljednja 24 sata. Trenutačna stopa konverzije ABTX u USD je $ 126.01 po ABTX.

Abbott xStock trenutačno je na #- mjestu po tržišnoj kapitalizaciji u $ 157,382, s količinom u optjecaju od 1.25K ABTX. Tijekom posljednja 24 sata, ABTX trgovao je između $ 125.7 (niska) i $ 131.63 (visoka), što odražava aktivnost na tržištu. Njegov rekord svih vremena iznosi $ 1,994.74, dok je rekordna najniža cijena bila $ 122.32.

U kratkoročnim performansama, ABTX se kretao +0.02% u posljednjem satu i -2.17% tijekom proteklih 7 dana. Tijekom proteklog dana, ukupni obujam trgovanja dosegao je --.

Informacije o tržištu Abbott xStock (ABTX)

Tržišna kapitalizacija $ 157.38K$ 157.38K $ 157.38K Obujam (24 sata) ---- -- Potpuno razrijeđena tržišna kapitalizacija $ 3.04M$ 3.04M $ 3.04M Količina u optjecaju 1.25K 1.25K 1.25K Ukupna količina 24,126.70743868413 24,126.70743868413 24,126.70743868413

