Aave ETH v1 (AETH) Tokenomika Otkrijte ključne uvide u Aave ETH v1 (AETH), uključujući ponudu tokena, model raspodjele i tržišne podatke u stvarnom vremenu. Valuta USD

Aave ETH v1 (AETH) Informacije Aave ETH is an interest bearing token minted upon deposit and burned when redeemed. The aETH is pegged 1:1 to the value of the underlying ETH that is deposited in Aave protocol. aETH, can be freely stored, transferred, and traded. While the underlying asset is loaned out to borrowers, aETH accrue interest in real time, directly in your wallet! Službena web stranica: https://aave.com/atokens Kupi AETH odmah!

Aave ETH v1 (AETH) Tokenomika i analiza cijena Istražite ključne tokenomske podatke i podatke o cijenama za Aave ETH v1 (AETH), uključujući tržišnu kapitalizaciju, detalje o količini, FDV i povijest cijena. Shvatite trenutnu vrijednost i tržišnu poziciju tokena na prvi pogled. Tržišna kapitalizacija: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 Ukupna količina: $ 3.07K $ 3.07K $ 3.07K Količina u optjecaju: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 FDV (potpuno razrijeđena vrijednost): $ 6.41M $ 6.41M $ 6.41M Povijesni maksimum: $ 4,858.03 $ 4,858.03 $ 4,858.03 Povijesni minimum: $ 221.57 $ 221.57 $ 221.57 Trenutna cijena: -- -- -- Saznajte više o cijeni Aave ETH v1 (AETH)

Aave ETH v1 (AETH) Tokenomika: Objašnjenje ključnih pokazatelja i primjeri upotrebe Razumijevanje tokenomike Aave ETH v1 (AETH) ključno je za analizu njegove dugoročne vrijednosti, održivosti i potencijala. Ključni pokazatelji i kako se izračunavaju: Ukupna količina: Maksimalan broj AETH tokena koji su ili će ikada biti kreirani. Količina u optjecaju: Broj tokena trenutno dostupnih na tržištu i u rukama javnosti. Maksimalna količina: Fiksno ograničenje ukupnog broja AETH tokena. FDV (potpuno razrijeđena vrijednost): Izračunato kao trenutna cijena × maksimalna količina, što daje projekciju ukupne tržišne kapitalizacije ako su svi tokeni u optjecaju. Stopa inflacije: Odražava brzinu uvođenja novih tokena, što utječe na nestašicu i dugoročno kretanje cijena. Zašto su ovi pokazatelji važni za trgovce? Visoka količina u optjecaju = veća likvidnost. Ograničena maksimalna količina + niska inflacija = potencijal za dugoročni rast cijena. Transparentna raspodjela tokena = veće povjerenje u projekt i manji rizik centralizirane kontrole. Visoka FDV s niskom trenutnom tržišnom kapitalizacijom = mogući signali precijenjenosti. Sada kada razumijete tokenomiku AETH tokena, istražite AETH cijenu tokena uživo!

AETH Predviđanje cijene Želite li znati u kojem smjeru ide AETH? Naša AETH stranica za predviđanje cijena kombinira tržišno raspoloženje, povijesne trendove i tehničke pokazatelje kako bi pružila pogled na budućnost. Pogledajte AETH predviđanje cijene tokena odmah!

