Aave ENJ v1 (AENJ) Tokenomika Otkrijte ključne uvide u Aave ENJ v1 (AENJ), uključujući ponudu tokena, model raspodjele i tržišne podatke u stvarnom vremenu. Valuta USD

Aave ENJ v1 (AENJ) Informacije Aave ENJ is an interest bearing token minted upon deposit and burned when redeemed. The aENJ is pegged 1:1 to the value of the underlying ENJ that is deposited in Aave protocol. aENJ, can be freely stored, transferred, and traded. While the underlying asset is loaned out to borrowers, aENJ accrue interest in real time, directly in your wallet! Službena web stranica: https://aave.com/atokens Kupi AENJ odmah!

Aave ENJ v1 (AENJ) Tokenomika i analiza cijena Istražite ključne tokenomske podatke i podatke o cijenama za Aave ENJ v1 (AENJ), uključujući tržišnu kapitalizaciju, detalje o količini, FDV i povijest cijena. Shvatite trenutnu vrijednost i tržišnu poziciju tokena na prvi pogled. Tržišna kapitalizacija: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 Ukupna količina: $ 60.38K $ 60.38K $ 60.38K Količina u optjecaju: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 FDV (potpuno razrijeđena vrijednost): $ 4.02K $ 4.02K $ 4.02K Povijesni maksimum: $ 4.81 $ 4.81 $ 4.81 Povijesni minimum: $ 0.055934 $ 0.055934 $ 0.055934 Trenutna cijena: $ 0.066551 $ 0.066551 $ 0.066551 Saznajte više o cijeni Aave ENJ v1 (AENJ)

Aave ENJ v1 (AENJ) Tokenomika: Objašnjenje ključnih pokazatelja i primjeri upotrebe Razumijevanje tokenomike Aave ENJ v1 (AENJ) ključno je za analizu njegove dugoročne vrijednosti, održivosti i potencijala. Ključni pokazatelji i kako se izračunavaju: Ukupna količina: Maksimalan broj AENJ tokena koji su ili će ikada biti kreirani. Količina u optjecaju: Broj tokena trenutno dostupnih na tržištu i u rukama javnosti. Maksimalna količina: Fiksno ograničenje ukupnog broja AENJ tokena. FDV (potpuno razrijeđena vrijednost): Izračunato kao trenutna cijena × maksimalna količina, što daje projekciju ukupne tržišne kapitalizacije ako su svi tokeni u optjecaju. Stopa inflacije: Odražava brzinu uvođenja novih tokena, što utječe na nestašicu i dugoročno kretanje cijena. Zašto su ovi pokazatelji važni za trgovce? Visoka količina u optjecaju = veća likvidnost. Ograničena maksimalna količina + niska inflacija = potencijal za dugoročni rast cijena. Transparentna raspodjela tokena = veće povjerenje u projekt i manji rizik centralizirane kontrole. Visoka FDV s niskom trenutnom tržišnom kapitalizacijom = mogući signali precijenjenosti. Sada kada razumijete tokenomiku AENJ tokena, istražite AENJ cijenu tokena uživo!

