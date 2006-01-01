Aave BUSD v1 (ABUSD) Tokenomika Otkrijte ključne uvide u Aave BUSD v1 (ABUSD), uključujući ponudu tokena, model raspodjele i tržišne podatke u stvarnom vremenu. Valuta USD

Aave BUSD v1 (ABUSD) Informacije Aave BUSD is an interest bearing token pegged 1:1 to underlying BUSD deposited in Aave. aBUSD accrue interest in real time in your wallet. Službena web stranica: https://aave.com/atokens Kupi ABUSD odmah!

Aave BUSD v1 (ABUSD) Tokenomika i analiza cijena Istražite ključne tokenomske podatke i podatke o cijenama za Aave BUSD v1 (ABUSD), uključujući tržišnu kapitalizaciju, detalje o količini, FDV i povijest cijena. Shvatite trenutnu vrijednost i tržišnu poziciju tokena na prvi pogled. Tržišna kapitalizacija: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 Ukupna količina: $ 298.01K $ 298.01K $ 298.01K Količina u optjecaju: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 FDV (potpuno razrijeđena vrijednost): $ 297.41K $ 297.41K $ 297.41K Povijesni maksimum: $ 1.15 $ 1.15 $ 1.15 Povijesni minimum: $ 0.653902 $ 0.653902 $ 0.653902 Trenutna cijena: $ 0.997657 $ 0.997657 $ 0.997657 Saznajte više o cijeni Aave BUSD v1 (ABUSD)

Aave BUSD v1 (ABUSD) Tokenomika: Objašnjenje ključnih pokazatelja i primjeri upotrebe Razumijevanje tokenomike Aave BUSD v1 (ABUSD) ključno je za analizu njegove dugoročne vrijednosti, održivosti i potencijala. Ključni pokazatelji i kako se izračunavaju: Ukupna količina: Maksimalan broj ABUSD tokena koji su ili će ikada biti kreirani. Količina u optjecaju: Broj tokena trenutno dostupnih na tržištu i u rukama javnosti. Maksimalna količina: Fiksno ograničenje ukupnog broja ABUSD tokena. FDV (potpuno razrijeđena vrijednost): Izračunato kao trenutna cijena × maksimalna količina, što daje projekciju ukupne tržišne kapitalizacije ako su svi tokeni u optjecaju. Stopa inflacije: Odražava brzinu uvođenja novih tokena, što utječe na nestašicu i dugoročno kretanje cijena. Zašto su ovi pokazatelji važni za trgovce? Visoka količina u optjecaju = veća likvidnost. Ograničena maksimalna količina + niska inflacija = potencijal za dugoročni rast cijena. Transparentna raspodjela tokena = veće povjerenje u projekt i manji rizik centralizirane kontrole. Visoka FDV s niskom trenutnom tržišnom kapitalizacijom = mogući signali precijenjenosti. Sada kada razumijete tokenomiku ABUSD tokena, istražite ABUSD cijenu tokena uživo!

