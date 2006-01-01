Aave BAT (ABAT) Tokenomika

Aave BAT (ABAT) Tokenomika

Otkrijte ključne uvide u Aave BAT (ABAT), uključujući ponudu tokena, model raspodjele i tržišne podatke u stvarnom vremenu.
USD

Aave BAT (ABAT) Informacije

Aave BAT is an interest bearing token minted upon deposit and burned when redeemed. The aBAT is pegged 1:1 to the value of the underlying BAT that is deposited in Aave protocol. aBAT, can be freely stored, transferred, and traded. While the underlying asset is loaned out to borrowers, aBAT accrue interest in real time, directly in your wallet!

Službena web stranica:
https://aave.com/atokens

Aave BAT (ABAT) Tokenomika i analiza cijena

Istražite ključne tokenomske podatke i podatke o cijenama za Aave BAT (ABAT), uključujući tržišnu kapitalizaciju, detalje o količini, FDV i povijest cijena. Shvatite trenutnu vrijednost i tržišnu poziciju tokena na prvi pogled.

Tržišna kapitalizacija:
$ 0.00
Ukupna količina:
$ 173.72K
Količina u optjecaju:
$ 0.00
FDV (potpuno razrijeđena vrijednost):
$ 26.04K
Povijesni maksimum:
$ 1.86
Povijesni minimum:
$ 0.107477
Trenutna cijena:
$ 0.149864
Aave BAT (ABAT) Tokenomika: Objašnjenje ključnih pokazatelja i primjeri upotrebe

Razumijevanje tokenomike Aave BAT (ABAT) ključno je za analizu njegove dugoročne vrijednosti, održivosti i potencijala.

Ključni pokazatelji i kako se izračunavaju:

Ukupna količina:

Maksimalan broj ABAT tokena koji su ili će ikada biti kreirani.

Količina u optjecaju:

Broj tokena trenutno dostupnih na tržištu i u rukama javnosti.

Maksimalna količina:

Fiksno ograničenje ukupnog broja ABAT tokena.

FDV (potpuno razrijeđena vrijednost):

Izračunato kao trenutna cijena × maksimalna količina, što daje projekciju ukupne tržišne kapitalizacije ako su svi tokeni u optjecaju.

Stopa inflacije:

Odražava brzinu uvođenja novih tokena, što utječe na nestašicu i dugoročno kretanje cijena.

Zašto su ovi pokazatelji važni za trgovce?

Visoka količina u optjecaju = veća likvidnost.

Ograničena maksimalna količina + niska inflacija = potencijal za dugoročni rast cijena.

Transparentna raspodjela tokena = veće povjerenje u projekt i manji rizik centralizirane kontrole.

Visoka FDV s niskom trenutnom tržišnom kapitalizacijom = mogući signali precijenjenosti.

Sada kada razumijete tokenomiku ABAT tokena, istražite ABAT cijenu tokena uživo!

ABAT Predviđanje cijene

Želite li znati u kojem smjeru ide ABAT? Naša ABAT stranica za predviđanje cijena kombinira tržišno raspoloženje, povijesne trendove i tehničke pokazatelje kako bi pružila pogled na budućnost.

Odricanje od odgovornosti

Podaci o tokenomici na ovoj stranici potječu iz izvora trećih strana. MEXC ne jamči njihovu točnost. Molimo vas da provedete temeljito istraživanje prije ulaganja.