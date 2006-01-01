Aave Balancer Pool Token (ABPT) Tokenomika Otkrijte ključne uvide u Aave Balancer Pool Token (ABPT), uključujući ponudu tokena, model raspodjele i tržišne podatke u stvarnom vremenu. Valuta USD

Aave Balancer Pool Token (ABPT) Informacije Aave Balancer Pool Token (aBPT) is the LP staking token that can be obtained for providing liquidity to the AAVE/ETH smart pool on Balancer. Službena web stranica: https://aave.com/ Kupi ABPT odmah!

Aave Balancer Pool Token (ABPT) Tokenomika i analiza cijena Istražite ključne tokenomske podatke i podatke o cijenama za Aave Balancer Pool Token (ABPT), uključujući tržišnu kapitalizaciju, detalje o količini, FDV i povijest cijena. Shvatite trenutnu vrijednost i tržišnu poziciju tokena na prvi pogled. Tržišna kapitalizacija: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 Ukupna količina: $ 3.53M $ 3.53M $ 3.53M Količina u optjecaju: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 FDV (potpuno razrijeđena vrijednost): $ 1.46M $ 1.46M $ 1.46M Povijesni maksimum: $ 0.489242 $ 0.489242 $ 0.489242 Povijesni minimum: $ 0.062614 $ 0.062614 $ 0.062614 Trenutna cijena: $ 0.412409 $ 0.412409 $ 0.412409 Saznajte više o cijeni Aave Balancer Pool Token (ABPT)

Aave Balancer Pool Token (ABPT) Tokenomika: Objašnjenje ključnih pokazatelja i primjeri upotrebe Razumijevanje tokenomike Aave Balancer Pool Token (ABPT) ključno je za analizu njegove dugoročne vrijednosti, održivosti i potencijala. Ključni pokazatelji i kako se izračunavaju: Ukupna količina: Maksimalan broj ABPT tokena koji su ili će ikada biti kreirani. Količina u optjecaju: Broj tokena trenutno dostupnih na tržištu i u rukama javnosti. Maksimalna količina: Fiksno ograničenje ukupnog broja ABPT tokena. FDV (potpuno razrijeđena vrijednost): Izračunato kao trenutna cijena × maksimalna količina, što daje projekciju ukupne tržišne kapitalizacije ako su svi tokeni u optjecaju. Stopa inflacije: Odražava brzinu uvođenja novih tokena, što utječe na nestašicu i dugoročno kretanje cijena. Zašto su ovi pokazatelji važni za trgovce? Visoka količina u optjecaju = veća likvidnost. Ograničena maksimalna količina + niska inflacija = potencijal za dugoročni rast cijena. Transparentna raspodjela tokena = veće povjerenje u projekt i manji rizik centralizirane kontrole. Visoka FDV s niskom trenutnom tržišnom kapitalizacijom = mogući signali precijenjenosti. Sada kada razumijete tokenomiku ABPT tokena, istražite ABPT cijenu tokena uživo!

