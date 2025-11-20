aarna atv111 Cijena danas

Trenutačna cijena aarna atv111 (ATV111) danas je $ 102.79, s promjenom od 0.01% u posljednja 24 sata. Trenutačna stopa konverzije ATV111 u USD je $ 102.79 po ATV111.

aarna atv111 trenutačno je na #- mjestu po tržišnoj kapitalizaciji u $ 692,712, s količinom u optjecaju od 6.74K ATV111. Tijekom posljednja 24 sata, ATV111 trgovao je između $ 102.79 (niska) i $ 102.8 (visoka), što odražava aktivnost na tržištu. Njegov rekord svih vremena iznosi $ 102.8, dok je rekordna najniža cijena bila $ 101.3.

U kratkoročnim performansama, ATV111 se kretao -0.00% u posljednjem satu i +0.07% tijekom proteklih 7 dana. Tijekom proteklog dana, ukupni obujam trgovanja dosegao je --.

Informacije o tržištu aarna atv111 (ATV111)

Tržišna kapitalizacija $ 692.71K$ 692.71K $ 692.71K Obujam (24 sata) ---- -- Potpuno razrijeđena tržišna kapitalizacija $ 692.71K$ 692.71K $ 692.71K Količina u optjecaju 6.74K 6.74K 6.74K Ukupna količina 6,738.84020113652 6,738.84020113652 6,738.84020113652

Trenutačna tržišna kapitalizacija aarna atv111 je $ 692.71K, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju ATV111 je 6.74K, s ukupnom količinom od 6738.84020113652. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 692.71K.