aarna atv 808 Cijena danas

Trenutačna cijena aarna atv 808 (ATV808) danas je $ 96.36, s promjenom od 0.25% u posljednja 24 sata. Trenutačna stopa konverzije ATV808 u USD je $ 96.36 po ATV808.

aarna atv 808 trenutačno je na #- mjestu po tržišnoj kapitalizaciji u $ 39,100, s količinom u optjecaju od 405.60 ATV808. Tijekom posljednja 24 sata, ATV808 trgovao je između $ 90.63 (niska) i $ 97.08 (visoka), što odražava aktivnost na tržištu. Njegov rekord svih vremena iznosi $ 185.98, dok je rekordna najniža cijena bila $ 90.63.

U kratkoročnim performansama, ATV808 se kretao -0.55% u posljednjem satu i -13.62% tijekom proteklih 7 dana. Tijekom proteklog dana, ukupni obujam trgovanja dosegao je --.

Informacije o tržištu aarna atv 808 (ATV808)

Tržišna kapitalizacija $ 39.10K$ 39.10K $ 39.10K Obujam (24 sata) ---- -- Potpuno razrijeđena tržišna kapitalizacija $ 39.10K$ 39.10K $ 39.10K Količina u optjecaju 405.60 405.60 405.60 Ukupna količina 405.5997227091953 405.5997227091953 405.5997227091953

