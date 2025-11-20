aarna afi 802v2 Cijena danas

Trenutačna cijena aarna afi 802v2 (AFI 802V2) danas je $ 39.54, s promjenom od 0.90% u posljednja 24 sata. Trenutačna stopa konverzije AFI 802V2 u USD je $ 39.54 po AFI 802V2.

aarna afi 802v2 trenutačno je na #- mjestu po tržišnoj kapitalizaciji u $ 72,614, s količinom u optjecaju od 1.84K AFI 802V2. Tijekom posljednja 24 sata, AFI 802V2 trgovao je između $ 36.93 (niska) i $ 39.59 (visoka), što odražava aktivnost na tržištu. Njegov rekord svih vremena iznosi $ 79.25, dok je rekordna najniža cijena bila $ 36.93.

U kratkoročnim performansama, AFI 802V2 se kretao +0.04% u posljednjem satu i -12.78% tijekom proteklih 7 dana. Tijekom proteklog dana, ukupni obujam trgovanja dosegao je --.

Informacije o tržištu aarna afi 802v2 (AFI 802V2)

Tržišna kapitalizacija $ 72.61K$ 72.61K $ 72.61K Obujam (24 sata) ---- -- Potpuno razrijeđena tržišna kapitalizacija $ 72.61K$ 72.61K $ 72.61K Količina u optjecaju 1.84K 1.84K 1.84K Ukupna količina 1,836.674579987604 1,836.674579987604 1,836.674579987604

Trenutačna tržišna kapitalizacija aarna afi 802v2 je $ 72.61K, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju AFI 802V2 je 1.84K, s ukupnom količinom od 1836.674579987604. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 72.61K.