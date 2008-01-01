AADex Finance (ADE) Tokenomika Otkrijte ključne uvide u AADex Finance (ADE), uključujući ponudu tokena, model raspodjele i tržišne podatke u stvarnom vremenu. Valuta USD

AADex Finance (ADE) Informacije AADex Finance is the most lucrative installment platform bridging distances with the $ADE token, it is developed on BSC (BNB Smart Chain). AADEX Finance is a decentralized finance (DeFi) project focusing on cross-chain asset management and liquidity. It aims to bridge the gap between different blockchain networks, allowing users to seamlessly manage their assets across various platforms. This is achieved through a combination of features including: Cross-chain liquidity pools: Enables users to provide liquidity and earn yield across multiple blockchains.

Cross-chain asset exchange: Allows for the trading of assets across different blockchain networks.

Automated market maker (AMM): Provides a decentralized and efficient way to trade assets on the AADEX platform.

Staking and yield farming: Offers various ways for users to earn rewards by contributing to the platform's ecosystem. Službena web stranica: https://aadex.app/ Bijela knjiga: https://aadex.app/AADEX_WPP_2008-compressed.pdf Kupi ADE odmah!

AADex Finance (ADE) Tokenomika i analiza cijena Istražite ključne tokenomske podatke i podatke o cijenama za AADex Finance (ADE), uključujući tržišnu kapitalizaciju, detalje o količini, FDV i povijest cijena. Shvatite trenutnu vrijednost i tržišnu poziciju tokena na prvi pogled. Tržišna kapitalizacija: $ 79.89K $ 79.89K $ 79.89K Ukupna količina: $ 10.00M $ 10.00M $ 10.00M Količina u optjecaju: $ 2.50M $ 2.50M $ 2.50M FDV (potpuno razrijeđena vrijednost): $ 319.56K $ 319.56K $ 319.56K Povijesni maksimum: $ 4.2 $ 4.2 $ 4.2 Povijesni minimum: $ 0.02066608 $ 0.02066608 $ 0.02066608 Trenutna cijena: $ 0.03195553 $ 0.03195553 $ 0.03195553 Saznajte više o cijeni AADex Finance (ADE)

AADex Finance (ADE) Tokenomika: Objašnjenje ključnih pokazatelja i primjeri upotrebe Razumijevanje tokenomike AADex Finance (ADE) ključno je za analizu njegove dugoročne vrijednosti, održivosti i potencijala. Ključni pokazatelji i kako se izračunavaju: Ukupna količina: Maksimalan broj ADE tokena koji su ili će ikada biti kreirani. Količina u optjecaju: Broj tokena trenutno dostupnih na tržištu i u rukama javnosti. Maksimalna količina: Fiksno ograničenje ukupnog broja ADE tokena. FDV (potpuno razrijeđena vrijednost): Izračunato kao trenutna cijena × maksimalna količina, što daje projekciju ukupne tržišne kapitalizacije ako su svi tokeni u optjecaju. Stopa inflacije: Odražava brzinu uvođenja novih tokena, što utječe na nestašicu i dugoročno kretanje cijena. Zašto su ovi pokazatelji važni za trgovce? Visoka količina u optjecaju = veća likvidnost. Ograničena maksimalna količina + niska inflacija = potencijal za dugoročni rast cijena. Transparentna raspodjela tokena = veće povjerenje u projekt i manji rizik centralizirane kontrole. Visoka FDV s niskom trenutnom tržišnom kapitalizacijom = mogući signali precijenjenosti. Sada kada razumijete tokenomiku ADE tokena, istražite ADE cijenu tokena uživo!

