AADex Finance (ADE) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata: $ 0 $ 0 $ 0 24-satna najniža cijena $ 0 $ 0 $ 0 24-satna najviša cijena 24-satna najniža cijena $ 0$ 0 $ 0 24-satna najviša cijena $ 0$ 0 $ 0 Najviša cijena ikada $ 4.2$ 4.2 $ 4.2 Najniža cijena $ 0.02066608$ 0.02066608 $ 0.02066608 Promjena cijene (1H) -- Promjena cijene (1D) -- Promjena cijene (7D) 0.00% Promjena cijene (7D) 0.00%

AADex Finance (ADE) cijena u stvarnom vremenu je $0.03195553. Tijekom protekla 24 sata, ADEtrgovalo je između najniže cijene $ 0 i najviše cijene $ 0, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena ADE je $ 4.2, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.02066608.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, ADE se promijenio za -- u posljednjih sat vremena, -- u posljednjih 24 sata i 0.00% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu AADex Finance (ADE)

Tržišna kapitalizacija $ 79.89K$ 79.89K $ 79.89K Obujam (24 sata) ---- -- Potpuno razrijeđena tržišna kapitalizacija $ 319.56K$ 319.56K $ 319.56K Količina u optjecaju 2.50M 2.50M 2.50M Ukupna količina 10,000,000.0 10,000,000.0 10,000,000.0

Trenutačna tržišna kapitalizacija AADex Finance je $ 79.89K, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju ADE je 2.50M, s ukupnom količinom od 10000000.0. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 319.56K.