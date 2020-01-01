A51 Finance (A51) Tokenomika Otkrijte ključne uvide u A51 Finance (A51), uključujući ponudu tokena, model raspodjele i tržišne podatke u stvarnom vremenu. Valuta USD

A51 Finance (A51) Informacije A51 Finance is an Autonomous Liquidity Provisioning (ALP) protocol offering customizable tools for creating tailored liquidity strategies empowering LPs with dynamic adjustments based on their preferences. A51 puts control in the hands of liquidity providers, allowing them to dictate asset management and post-liquidity actions. Službena web stranica: https://a51.finance/ Bijela knjiga: https://a51-finance.gitbook.io/a51-finance Kupi A51 odmah!

A51 Finance (A51) Tokenomika i analiza cijena Istražite ključne tokenomske podatke i podatke o cijenama za A51 Finance (A51), uključujući tržišnu kapitalizaciju, detalje o količini, FDV i povijest cijena. Shvatite trenutnu vrijednost i tržišnu poziciju tokena na prvi pogled. Tržišna kapitalizacija: $ 62.46K $ 62.46K $ 62.46K Ukupna količina: $ 3.74M $ 3.74M $ 3.74M Količina u optjecaju: $ 1.62M $ 1.62M $ 1.62M FDV (potpuno razrijeđena vrijednost): $ 144.51K $ 144.51K $ 144.51K Povijesni maksimum: $ 0.335432 $ 0.335432 $ 0.335432 Povijesni minimum: $ 0.02659576 $ 0.02659576 $ 0.02659576 Trenutna cijena: $ 0.03859001 $ 0.03859001 $ 0.03859001 Saznajte više o cijeni A51 Finance (A51)

A51 Finance (A51) Tokenomika: Objašnjenje ključnih pokazatelja i primjeri upotrebe Razumijevanje tokenomike A51 Finance (A51) ključno je za analizu njegove dugoročne vrijednosti, održivosti i potencijala. Ključni pokazatelji i kako se izračunavaju: Ukupna količina: Maksimalan broj A51 tokena koji su ili će ikada biti kreirani. Količina u optjecaju: Broj tokena trenutno dostupnih na tržištu i u rukama javnosti. Maksimalna količina: Fiksno ograničenje ukupnog broja A51 tokena. FDV (potpuno razrijeđena vrijednost): Izračunato kao trenutna cijena × maksimalna količina, što daje projekciju ukupne tržišne kapitalizacije ako su svi tokeni u optjecaju. Stopa inflacije: Odražava brzinu uvođenja novih tokena, što utječe na nestašicu i dugoročno kretanje cijena. Zašto su ovi pokazatelji važni za trgovce? Visoka količina u optjecaju = veća likvidnost. Ograničena maksimalna količina + niska inflacija = potencijal za dugoročni rast cijena. Transparentna raspodjela tokena = veće povjerenje u projekt i manji rizik centralizirane kontrole. Visoka FDV s niskom trenutnom tržišnom kapitalizacijom = mogući signali precijenjenosti. Sada kada razumijete tokenomiku A51 tokena, istražite A51 cijenu tokena uživo!

A51 Predviđanje cijene Želite li znati u kojem smjeru ide A51? Naša A51 stranica za predviđanje cijena kombinira tržišno raspoloženje, povijesne trendove i tehničke pokazatelje kako bi pružila pogled na budućnost. Pogledajte A51 predviđanje cijene tokena odmah!

