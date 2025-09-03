Više o A51

A51 Finance Cijena (A51)

1 A51 u USD cijena uživo:

$0.038016
$0.038016
+4.60%1D
Grafikon aktualnih cijena A51 Finance (A51)
A51 Finance (A51) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata:
$ 0.03617319
$ 0.03617319
24-satna najniža cijena
$ 0.03878733
$ 0.03878733
24-satna najviša cijena

$ 0.03617319
$ 0.03617319

$ 0.03878733
$ 0.03878733

$ 0.335432
$ 0.335432

$ 0.02659576
$ 0.02659576

+0.05%

+4.65%

+3.68%

+3.68%

A51 Finance (A51) cijena u stvarnom vremenu je $0.038016. Tijekom protekla 24 sata, A51trgovalo je između najniže cijene $ 0.03617319 i najviše cijene $ 0.03878733, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena A51 je $ 0.335432, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.02659576.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, A51 se promijenio za +0.05% u posljednjih sat vremena, +4.65% u posljednjih 24 sata i +3.68% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu A51 Finance (A51)

$ 61.53K
$ 61.53K

--
--

$ 142.36K
$ 142.36K

1.62M
1.62M

3,744,676.18031444
3,744,676.18031444

Trenutačna tržišna kapitalizacija A51 Finance je $ 61.53K, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju A51 je 1.62M, s ukupnom količinom od 3744676.18031444. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 142.36K.

A51 Finance (A51) Povijest cijena USD

Tijekom današnjeg dana promjena cijene iz A51 Finance u USD iznosila je $ +0.00168774.
U proteklih 30 dana promjena cijene iz A51 Finance u USD iznosila je $ +0.0112625517.
U proteklih 60 dana promjena cijene iz A51 Finance u USD iznosila je $ +0.0096283123.
U proteklih 90 dana promjena cijene iz A51 Finance u USD iznosila je $ 0.

RazdobljePromjena (USD)Promjena (%)
Danas$ +0.00168774+4.65%
30 dana$ +0.0112625517+29.63%
60 dana$ +0.0096283123+25.33%
90 dana$ 0--

Što je A51 Finance (A51)

A51 Finance is an Autonomous Liquidity Provisioning (ALP) protocol offering customizable tools for creating tailored liquidity strategies empowering LPs with dynamic adjustments based on their preferences. A51 puts control in the hands of liquidity providers, allowing them to dictate asset management and post-liquidity actions.

A51 Finance Predviđanje cijene (USD)

Koliko će A51 Finance (A51) vrijediti USD sutra, sljedeći tjedan ili sljedeći mjesec? Kolika bi mogla biti vrijednost vaših A51 Finance (A51) sredstava 2025., 2026., 2027., 2028. - ili čak za 10 ili 20 godina? Upotrijebite naš alat za predviđanje cijena kako biste istražili kratkoročne i dugoročne prognoze za A51 Finance.

Provjerite A51 Finance predviđanje cijene sada!

A51 u lokalnim valutama

A51 Finance (A51) Tokenomika

Razumijevanje tokenomike A51 Finance (A51) može pružiti dublji uvid u njegovu dugoročnu vrijednost i potencijal rasta. Od načina raspodjele tokena do načina upravljanja količinom, tokenomika otkriva temeljnu strukturu ekonomije projekta. Saznajte više o A51 opsežnoj tokenomici tokena odmah!

Ljudi također pitaju: Ostala pitanja o A51 Finance (A51)

Koliko A51 Finance (A51) vrijedi danas?
Cijena A51 uživo u USD je 0.038016 USD, ažurirano u stvarnom vremenu s najnovijim tržišnim podacima.
Kolika je trenutačna cijena A51 u USD?
Trenutačna cijena A51 u USD je $ 0.038016. Provjerite MEXC konverter za točnu konverziju tokena.
Kolika je tržišna kapitalizacija A51 Finance?
Tržišna kapitalizacija za A51 je $ 61.53K USD. Tržišna kapitalizacija = trenutačna cijena × količina u optjecaju. Označava ukupnu tržišnu vrijednost i rangiranje tokena.
Kolika je količina u optjecaju za A51?
Količina u optjecaju za A51 je 1.62M USD.
Koja je bila najviša cijena svih vremena (ATH) za A51?
A51 je postigao ATH cijenu od 0.335432 USD.
Koja je bila najniža cijena svih vremena (ATL) za A51?
A51 je vidio ATL cijenu od 0.02659576 USD.
Koliki je obujam trgovanja za A51?
24-satni obujam trgovanja za A51 je -- USD.
Hoće li A51 još narasti ove godine?
A51 mogao bi porasti ove godine, ovisno o tržišnim uvjetima i razvoju projekta. Pogledajte A51 predviđanje cijene za detaljniju analizu.
A51 Finance (A51) Važna ažuriranja industrije

Vrijeme (UTC+8)VrstaInformacije
09-02 19:30:00Ažuriranja industrije
Linea Network DeFi TVL Reaches All-Time High, Increasing by 60.30% Over the Past Week
09-01 20:12:00Ažuriranja industrije
Data: WLFI Global Futures Open Interest Exceeds $900 Million
09-01 17:35:00Ažuriranja industrije
Crypto Market Sees Widespread Decline on Eve of WLFI Listing, Total Market Cap Falls to $3.8 Trillion Range
09-01 16:14:00Ažuriranja industrije
U.S. Ethereum Spot ETFs Record $3.87 Billion Inflows in August
09-01 12:12:00Ažuriranja industrije
Total cryptocurrency market cap falls to $3.825 trillion, 24h percentage fall value 1.5%
09-01 09:42:00Ekonomski podaci
The probability of a 25-basis-point rate cut by the Federal Reserve in September is 87.4%

