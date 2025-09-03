A51 Finance (A51) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata: $ 0.03617319 24-satna najniža cijena $ 0.03878733 24-satna najviša cijena Najviša cijena ikada $ 0.335432 Najniža cijena $ 0.02659576 Promjena cijene (1H) +0.05% Promjena cijene (1D) +4.65% Promjena cijene (7D) +3.68%

A51 Finance (A51) cijena u stvarnom vremenu je $0.038016. Tijekom protekla 24 sata, A51trgovalo je između najniže cijene $ 0.03617319 i najviše cijene $ 0.03878733, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena A51 je $ 0.335432, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.02659576.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, A51 se promijenio za +0.05% u posljednjih sat vremena, +4.65% u posljednjih 24 sata i +3.68% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu A51 Finance (A51)

Tržišna kapitalizacija $ 61.53K Obujam (24 sata) -- Potpuno razrijeđena tržišna kapitalizacija $ 142.36K Količina u optjecaju 1.62M Ukupna količina 3,744,676.18031444

Trenutačna tržišna kapitalizacija A51 Finance je $ 61.53K, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju A51 je 1.62M, s ukupnom količinom od 3744676.18031444. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 142.36K.