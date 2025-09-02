A2DAO (ATD) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata: 24-satna najniža cijena $ 0.03221387 24-satna najviša cijena $ 0.03586006 Najviša cijena ikada $ 12.72 Najniža cijena $ 0.01312618 Promjena cijene (1H) +1.71% Promjena cijene (1D) +0.73% Promjena cijene (7D) -7.41%

A2DAO (ATD) cijena u stvarnom vremenu je $0.03276417. Tijekom protekla 24 sata, ATDtrgovalo je između najniže cijene $ 0.03221387 i najviše cijene $ 0.03586006, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena ATD je $ 12.72, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.01312618.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, ATD se promijenio za +1.71% u posljednjih sat vremena, +0.73% u posljednjih 24 sata i -7.41% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu A2DAO (ATD)

Tržišna kapitalizacija $ 297.26K Obujam (24 sata) -- Potpuno razrijeđena tržišna kapitalizacija $ 561.07K Količina u optjecaju 9.07M Ukupna količina 17,124,457.0

Trenutačna tržišna kapitalizacija A2DAO je $ 297.26K, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju ATD je 9.07M, s ukupnom količinom od 17124457.0. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 561.07K.