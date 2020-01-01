a16z AI Dog (TILLY) Tokenomika Otkrijte ključne uvide u a16z AI Dog (TILLY), uključujući ponudu tokena, model raspodjele i tržišne podatke u stvarnom vremenu. Valuta USD

a16z AI Dog (TILLY) Informacije Tilly is an AI dog created by the a16z VC firm, which funded Truth Terminal, also known as GOAT Tilly is also the face Scribenote, the market-leading AI scribe for veterinarians. Tilly also provided Ai content on social media, video , animation and graphics. Tilly is Justine Moores Dog which A16Z had created for scribenote Tilly has been taken over by the community! Platforms Tilly is currently on X -verified Tiktok Instagram Youtube Službena web stranica: https://tilly-aidog.site/ Kupi TILLY odmah!

a16z AI Dog (TILLY) Tokenomika i analiza cijena Istražite ključne tokenomske podatke i podatke o cijenama za a16z AI Dog (TILLY), uključujući tržišnu kapitalizaciju, detalje o količini, FDV i povijest cijena. Shvatite trenutnu vrijednost i tržišnu poziciju tokena na prvi pogled. Tržišna kapitalizacija: $ 32.71K $ 32.71K $ 32.71K Ukupna količina: $ 998.77M $ 998.77M $ 998.77M Količina u optjecaju: $ 998.77M $ 998.77M $ 998.77M FDV (potpuno razrijeđena vrijednost): $ 32.71K $ 32.71K $ 32.71K Povijesni maksimum: $ 0.00202776 $ 0.00202776 $ 0.00202776 Povijesni minimum: $ 0 $ 0 $ 0 Trenutna cijena: $ 0 $ 0 $ 0 Saznajte više o cijeni a16z AI Dog (TILLY)

a16z AI Dog (TILLY) Tokenomika: Objašnjenje ključnih pokazatelja i primjeri upotrebe Razumijevanje tokenomike a16z AI Dog (TILLY) ključno je za analizu njegove dugoročne vrijednosti, održivosti i potencijala. Ključni pokazatelji i kako se izračunavaju: Ukupna količina: Maksimalan broj TILLY tokena koji su ili će ikada biti kreirani. Količina u optjecaju: Broj tokena trenutno dostupnih na tržištu i u rukama javnosti. Maksimalna količina: Fiksno ograničenje ukupnog broja TILLY tokena. FDV (potpuno razrijeđena vrijednost): Izračunato kao trenutna cijena × maksimalna količina, što daje projekciju ukupne tržišne kapitalizacije ako su svi tokeni u optjecaju. Stopa inflacije: Odražava brzinu uvođenja novih tokena, što utječe na nestašicu i dugoročno kretanje cijena. Zašto su ovi pokazatelji važni za trgovce? Visoka količina u optjecaju = veća likvidnost. Ograničena maksimalna količina + niska inflacija = potencijal za dugoročni rast cijena. Transparentna raspodjela tokena = veće povjerenje u projekt i manji rizik centralizirane kontrole. Visoka FDV s niskom trenutnom tržišnom kapitalizacijom = mogući signali precijenjenosti. Sada kada razumijete tokenomiku TILLY tokena, istražite TILLY cijenu tokena uživo!

