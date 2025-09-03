a16z AI Dog (TILLY) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata: $ 0 $ 0 $ 0 24-satna najniža cijena $ 0 $ 0 $ 0 24-satna najviša cijena 24-satna najniža cijena $ 0$ 0 $ 0 24-satna najviša cijena $ 0$ 0 $ 0 Najviša cijena ikada $ 0.00202776$ 0.00202776 $ 0.00202776 Najniža cijena $ 0$ 0 $ 0 Promjena cijene (1H) +2.22% Promjena cijene (1D) +3.39% Promjena cijene (7D) +2.81% Promjena cijene (7D) +2.81%

a16z AI Dog (TILLY) cijena u stvarnom vremenu je --. Tijekom protekla 24 sata, TILLYtrgovalo je između najniže cijene $ 0 i najviše cijene $ 0, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena TILLY je $ 0.00202776, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, TILLY se promijenio za +2.22% u posljednjih sat vremena, +3.39% u posljednjih 24 sata i +2.81% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu a16z AI Dog (TILLY)

Tržišna kapitalizacija $ 32.40K$ 32.40K $ 32.40K Obujam (24 sata) ---- -- Potpuno razrijeđena tržišna kapitalizacija $ 32.40K$ 32.40K $ 32.40K Količina u optjecaju 998.79M 998.79M 998.79M Ukupna količina 998,787,053.802457 998,787,053.802457 998,787,053.802457

Trenutačna tržišna kapitalizacija a16z AI Dog je $ 32.40K, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju TILLY je 998.79M, s ukupnom količinom od 998787053.802457. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 32.40K.