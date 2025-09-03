Više o A16G

a16gems Logotip

a16gems Cijena (A16G)

Neuvršten

1 A16G u USD cijena uživo:

--
----
+0.90%1D
mexc
Ovi podaci o tokenima potječu od trećih strana. MEXC djeluje isključivo kao agregator informacija. Istražite ostale tokene kotirane na MEXC Spot tržištu!
USD
Grafikon aktualnih cijena a16gems (A16G)
a16gems (A16G) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata:
$ 0
$ 0$ 0
24-satna najniža cijena
$ 0
$ 0$ 0
24-satna najviša cijena

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0.00311251
$ 0.00311251$ 0.00311251

$ 0
$ 0$ 0

--

+0.99%

+3.71%

+3.71%

a16gems (A16G) cijena u stvarnom vremenu je --. Tijekom protekla 24 sata, A16Gtrgovalo je između najniže cijene $ 0 i najviše cijene $ 0, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena A16G je $ 0.00311251, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, A16G se promijenio za -- u posljednjih sat vremena, +0.99% u posljednjih 24 sata i +3.71% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu a16gems (A16G)

$ 17.41K
$ 17.41K$ 17.41K

--
----

$ 17.41K
$ 17.41K$ 17.41K

999.70M
999.70M 999.70M

999,698,781.735454
999,698,781.735454 999,698,781.735454

Trenutačna tržišna kapitalizacija a16gems je $ 17.41K, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju A16G je 999.70M, s ukupnom količinom od 999698781.735454. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 17.41K.

a16gems (A16G) Povijest cijena USD

Tijekom današnjeg dana promjena cijene iz a16gems u USD iznosila je $ 0.
U proteklih 30 dana promjena cijene iz a16gems u USD iznosila je $ 0.
U proteklih 60 dana promjena cijene iz a16gems u USD iznosila je $ 0.
U proteklih 90 dana promjena cijene iz a16gems u USD iznosila je $ 0.

RazdobljePromjena (USD)Promjena (%)
Danas$ 0+0.99%
30 dana$ 0+15.06%
60 dana$ 0+15.81%
90 dana$ 0--

Što je a16gems (A16G)

Turn your X profile into an instant tradable token—buy and sell creator coins with a few clicks. Create your coin by signing in with X, choosing a symbol, and launching it for free. Trade your friends' coins when they join using our smart bonding curve, which ensures fair and transparent pricing for everyone. The more people trade, the higher the value can go. Once your token's market cap reaches $69K, it automatically gets listed on Raydium DEX, opening up even more trading opportunities and potential growth.

Resurs a16gems (A16G)

Službena web-stranica

a16gems Predviđanje cijene (USD)

Koliko će a16gems (A16G) vrijediti USD sutra, sljedeći tjedan ili sljedeći mjesec? Kolika bi mogla biti vrijednost vaših a16gems (A16G) sredstava 2025., 2026., 2027., 2028. - ili čak za 10 ili 20 godina? Upotrijebite naš alat za predviđanje cijena kako biste istražili kratkoročne i dugoročne prognoze za a16gems.

Provjerite a16gems predviđanje cijene sada!

A16G u lokalnim valutama

a16gems (A16G) Tokenomika

Razumijevanje tokenomike a16gems (A16G) može pružiti dublji uvid u njegovu dugoročnu vrijednost i potencijal rasta. Od načina raspodjele tokena do načina upravljanja količinom, tokenomika otkriva temeljnu strukturu ekonomije projekta. Saznajte više o A16G opsežnoj tokenomici tokena odmah!

Ljudi također pitaju: Ostala pitanja o a16gems (A16G)

Koliko a16gems (A16G) vrijedi danas?
Cijena A16G uživo u USD je 0 USD, ažurirano u stvarnom vremenu s najnovijim tržišnim podacima.
Kolika je trenutačna cijena A16G u USD?
Trenutačna cijena A16G u USD je $ 0. Provjerite MEXC konverter za točnu konverziju tokena.
Kolika je tržišna kapitalizacija a16gems?
Tržišna kapitalizacija za A16G je $ 17.41K USD. Tržišna kapitalizacija = trenutačna cijena × količina u optjecaju. Označava ukupnu tržišnu vrijednost i rangiranje tokena.
Kolika je količina u optjecaju za A16G?
Količina u optjecaju za A16G je 999.70M USD.
Koja je bila najviša cijena svih vremena (ATH) za A16G?
A16G je postigao ATH cijenu od 0.00311251 USD.
Koja je bila najniža cijena svih vremena (ATL) za A16G?
A16G je vidio ATL cijenu od 0 USD.
Koliki je obujam trgovanja za A16G?
24-satni obujam trgovanja za A16G je -- USD.
Hoće li A16G još narasti ove godine?
A16G mogao bi porasti ove godine, ovisno o tržišnim uvjetima i razvoju projekta. Pogledajte A16G predviđanje cijene za detaljniju analizu.
Stranica zadnji put ažurirana: 2025-09-03 01:58:53 (UTC+8)

a16gems (A16G) Važna ažuriranja industrije

Vrijeme (UTC+8)VrstaInformacije
09-02 19:30:00Ažuriranja industrije
Linea Network DeFi TVL Reaches All-Time High, Increasing by 60.30% Over the Past Week
09-01 20:12:00Ažuriranja industrije
Data: WLFI Global Futures Open Interest Exceeds $900 Million
09-01 17:35:00Ažuriranja industrije
Crypto Market Sees Widespread Decline on Eve of WLFI Listing, Total Market Cap Falls to $3.8 Trillion Range
09-01 16:14:00Ažuriranja industrije
U.S. Ethereum Spot ETFs Record $3.87 Billion Inflows in August
09-01 12:12:00Ažuriranja industrije
Total cryptocurrency market cap falls to $3.825 trillion, 24h percentage fall value 1.5%
09-01 09:42:00Ekonomski podaci
The probability of a 25-basis-point rate cut by the Federal Reserve in September is 87.4%

