A Trippy Ape (TRIP) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata: $ 0 $ 0 $ 0 24-satna najniža cijena $ 0 $ 0 $ 0 24-satna najviša cijena 24-satna najniža cijena $ 0$ 0 $ 0 24-satna najviša cijena $ 0$ 0 $ 0 Najviša cijena ikada $ 0.089441$ 0.089441 $ 0.089441 Najniža cijena $ 0$ 0 $ 0 Promjena cijene (1H) +0.94% Promjena cijene (1D) +2.28% Promjena cijene (7D) -3.65% Promjena cijene (7D) -3.65%

A Trippy Ape (TRIP) cijena u stvarnom vremenu je --. Tijekom protekla 24 sata, TRIPtrgovalo je između najniže cijene $ 0 i najviše cijene $ 0, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena TRIP je $ 0.089441, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, TRIP se promijenio za +0.94% u posljednjih sat vremena, +2.28% u posljednjih 24 sata i -3.65% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu A Trippy Ape (TRIP)

Tržišna kapitalizacija $ 2.84K$ 2.84K $ 2.84K Obujam (24 sata) ---- -- Potpuno razrijeđena tržišna kapitalizacija $ 7.13K$ 7.13K $ 7.13K Količina u optjecaju 398.67M 398.67M 398.67M Ukupna količina 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

Trenutačna tržišna kapitalizacija A Trippy Ape je $ 2.84K, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju TRIP je 398.67M, s ukupnom količinom od 1000000000.0. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 7.13K.