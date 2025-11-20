a slow runner Cijena danas

Trenutačna cijena a slow runner (SNAIL) danas je --, s promjenom od 2.95% u posljednja 24 sata. Trenutačna stopa konverzije SNAIL u USD je -- po SNAIL.

a slow runner trenutačno je na #- mjestu po tržišnoj kapitalizaciji u $ 10,202.46, s količinom u optjecaju od 999.56M SNAIL. Tijekom posljednja 24 sata, SNAIL trgovao je između $ 0 (niska) i $ 0 (visoka), što odražava aktivnost na tržištu. Njegov rekord svih vremena iznosi $ 0.00242581, dok je rekordna najniža cijena bila $ 0.

U kratkoročnim performansama, SNAIL se kretao -- u posljednjem satu i -6.91% tijekom proteklih 7 dana. Tijekom proteklog dana, ukupni obujam trgovanja dosegao je --.

Informacije o tržištu a slow runner (SNAIL)

Tržišna kapitalizacija $ 10.20K$ 10.20K $ 10.20K Obujam (24 sata) ---- -- Potpuno razrijeđena tržišna kapitalizacija $ 10.20K$ 10.20K $ 10.20K Količina u optjecaju 999.56M 999.56M 999.56M Ukupna količina 999,559,687.86338 999,559,687.86338 999,559,687.86338

