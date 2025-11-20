A L P H A Cijena danas

Trenutačna cijena A L P H A ($ALPHA) danas je --, s promjenom od 2.99% u posljednja 24 sata. Trenutačna stopa konverzije $ALPHA u USD je -- po $ALPHA.

A L P H A trenutačno je na #- mjestu po tržišnoj kapitalizaciji u $ 19,092.21, s količinom u optjecaju od 1.00B $ALPHA. Tijekom posljednja 24 sata, $ALPHA trgovao je između $ 0 (niska) i $ 0 (visoka), što odražava aktivnost na tržištu. Njegov rekord svih vremena iznosi $ 0, dok je rekordna najniža cijena bila $ 0.

U kratkoročnim performansama, $ALPHA se kretao -- u posljednjem satu i -13.45% tijekom proteklih 7 dana. Tijekom proteklog dana, ukupni obujam trgovanja dosegao je --.

Informacije o tržištu A L P H A ($ALPHA)

Tržišna kapitalizacija $ 19.09K$ 19.09K $ 19.09K Obujam (24 sata) ---- -- Potpuno razrijeđena tržišna kapitalizacija $ 19.09K$ 19.09K $ 19.09K Količina u optjecaju 1.00B 1.00B 1.00B Ukupna količina 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

Trenutačna tržišna kapitalizacija A L P H A je $ 19.09K, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju $ALPHA je 1.00B, s ukupnom količinom od 1000000000.0. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 19.09K.