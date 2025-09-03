A Gently Used Couch ($COUCH) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata: $ 0 24-satna najniža cijena $ 0 24-satna najviša cijena Najviša cijena ikada $ 0 Najniža cijena $ 0 Promjena cijene (1H) +2.56% Promjena cijene (1D) +2.56% Promjena cijene (7D) -0.30%

A Gently Used Couch ($COUCH) cijena u stvarnom vremenu je --. Tijekom protekla 24 sata, $COUCHtrgovalo je između najniže cijene $ 0 i najviše cijene $ 0, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena $COUCH je $ 0, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, $COUCH se promijenio za +2.56% u posljednjih sat vremena, +2.56% u posljednjih 24 sata i -0.30% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu A Gently Used Couch ($COUCH)

Tržišna kapitalizacija $ 12.27K Obujam (24 sata) -- Potpuno razrijeđena tržišna kapitalizacija $ 12.27K Količina u optjecaju 988.30M Ukupna količina 988,296,346.815722

Trenutačna tržišna kapitalizacija A Gently Used Couch je $ 12.27K, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju $COUCH je 988.30M, s ukupnom količinom od 988296346.815722. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 12.27K.