Zypto (ZYPTO) Tokenomika

Otkrijte ključne uvide u Zypto (ZYPTO), uključujući ponudu tokena, model raspodjele i tržišne podatke u stvarnom vremenu.
Zypto (ZYPTO) Informacije

$Zypto is the native token of the Zypto ecosystem, a dynamic project rivalling industry giants across the crypto and payments industries with their all-in-one defi and cefi app, payment gateway, crypto cards and more. Holders enjoy revenue sharing, exclusive perks and many other benefits.

Službena web stranica:
https://zypto.foundation/
Bijela knjiga:
https://zypto.foundation/white-paper/
Istraživač blokova:
https://etherscan.io/token/0x7a65cb87f596caf31a4932f074c59c0592be77d7

Zypto (ZYPTO) Tokenomika i analiza cijena

Istražite ključne tokenomske podatke i podatke o cijenama za Zypto (ZYPTO), uključujući tržišnu kapitalizaciju, detalje o količini, FDV i povijest cijena. Shvatite trenutnu vrijednost i tržišnu poziciju tokena na prvi pogled.

Tržišna kapitalizacija:
$ 4.94M
$ 4.94M
Ukupna količina:
$ 896.46M
$ 896.46M
Količina u optjecaju:
$ 896.46M
$ 896.46M
FDV (potpuno razrijeđena vrijednost):
$ 5.51M
$ 5.51M
Povijesni maksimum:
$ 0.07
$ 0.07
Povijesni minimum:
$ 0.004400196864171083
$ 0.004400196864171083
Trenutna cijena:
$ 0.00551
$ 0.00551

Zypto (ZYPTO) Tokenomika: Objašnjenje ključnih pokazatelja i primjeri upotrebe

Razumijevanje tokenomike Zypto (ZYPTO) ključno je za analizu njegove dugoročne vrijednosti, održivosti i potencijala.

Ključni pokazatelji i kako se izračunavaju:

Ukupna količina:

Maksimalan broj ZYPTO tokena koji su ili će ikada biti kreirani.

Količina u optjecaju:

Broj tokena trenutno dostupnih na tržištu i u rukama javnosti.

Maksimalna količina:

Fiksno ograničenje ukupnog broja ZYPTO tokena.

FDV (potpuno razrijeđena vrijednost):

Izračunato kao trenutna cijena × maksimalna količina, što daje projekciju ukupne tržišne kapitalizacije ako su svi tokeni u optjecaju.

Stopa inflacije:

Odražava brzinu uvođenja novih tokena, što utječe na nestašicu i dugoročno kretanje cijena.

Zašto su ovi pokazatelji važni za trgovce?

Visoka količina u optjecaju = veća likvidnost.

Ograničena maksimalna količina + niska inflacija = potencijal za dugoročni rast cijena.

Transparentna raspodjela tokena = veće povjerenje u projekt i manji rizik centralizirane kontrole.

Visoka FDV s niskom trenutnom tržišnom kapitalizacijom = mogući signali precijenjenosti.

Sada kada razumijete tokenomiku ZYPTO tokena, istražite ZYPTO cijenu tokena uživo!

Odricanje od odgovornosti

Podaci o tokenomici na ovoj stranici potječu iz izvora trećih strana. MEXC ne jamči njihovu točnost. Molimo vas da provedete temeljito istraživanje prije ulaganja.