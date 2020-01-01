Zypto (ZYPTO) Tokenomika Otkrijte ključne uvide u Zypto (ZYPTO), uključujući ponudu tokena, model raspodjele i tržišne podatke u stvarnom vremenu. Valuta USD

Zypto (ZYPTO) Informacije $Zypto is the native token of the Zypto ecosystem, a dynamic project rivalling industry giants across the crypto and payments industries with their all-in-one defi and cefi app, payment gateway, crypto cards and more. Holders enjoy revenue sharing, exclusive perks and many other benefits. Službena web stranica: https://zypto.foundation/ Bijela knjiga: https://zypto.foundation/white-paper/ Istraživač blokova: https://etherscan.io/token/0x7a65cb87f596caf31a4932f074c59c0592be77d7 Kupi ZYPTO odmah!

Zypto (ZYPTO) Tokenomika i analiza cijena Istražite ključne tokenomske podatke i podatke o cijenama za Zypto (ZYPTO), uključujući tržišnu kapitalizaciju, detalje o količini, FDV i povijest cijena. Shvatite trenutnu vrijednost i tržišnu poziciju tokena na prvi pogled. Tržišna kapitalizacija: $ 4.94M $ 4.94M $ 4.94M Ukupna količina: $ 896.46M $ 896.46M $ 896.46M Količina u optjecaju: $ 896.46M $ 896.46M $ 896.46M FDV (potpuno razrijeđena vrijednost): $ 5.51M $ 5.51M $ 5.51M Povijesni maksimum: $ 0.07 $ 0.07 $ 0.07 Povijesni minimum: $ 0.004400196864171083 $ 0.004400196864171083 $ 0.004400196864171083 Trenutna cijena: $ 0.00551 $ 0.00551 $ 0.00551 Saznajte više o cijeni Zypto (ZYPTO)

Zypto (ZYPTO) Tokenomika: Objašnjenje ključnih pokazatelja i primjeri upotrebe Razumijevanje tokenomike Zypto (ZYPTO) ključno je za analizu njegove dugoročne vrijednosti, održivosti i potencijala. Ključni pokazatelji i kako se izračunavaju: Ukupna količina: Maksimalan broj ZYPTO tokena koji su ili će ikada biti kreirani. Količina u optjecaju: Broj tokena trenutno dostupnih na tržištu i u rukama javnosti. Maksimalna količina: Fiksno ograničenje ukupnog broja ZYPTO tokena. FDV (potpuno razrijeđena vrijednost): Izračunato kao trenutna cijena × maksimalna količina, što daje projekciju ukupne tržišne kapitalizacije ako su svi tokeni u optjecaju. Stopa inflacije: Odražava brzinu uvođenja novih tokena, što utječe na nestašicu i dugoročno kretanje cijena. Zašto su ovi pokazatelji važni za trgovce? Visoka količina u optjecaju = veća likvidnost. Ograničena maksimalna količina + niska inflacija = potencijal za dugoročni rast cijena. Transparentna raspodjela tokena = veće povjerenje u projekt i manji rizik centralizirane kontrole. Visoka FDV s niskom trenutnom tržišnom kapitalizacijom = mogući signali precijenjenosti. Sada kada razumijete tokenomiku ZYPTO tokena, istražite ZYPTO cijenu tokena uživo!

