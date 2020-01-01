Zygo The Frog (ZYGO) Tokenomika Otkrijte ključne uvide u Zygo The Frog (ZYGO), uključujući ponudu tokena, model raspodjele i tržišne podatke u stvarnom vremenu. Valuta USD

Zygo The Frog (ZYGO) Informacije Zygo the little mischievous green frog who is always getting in and out of trouble. Službena web stranica: https://www.zygothefrog.com/ Bijela knjiga: http://zygo.website/__static/bbc147b5ed031a93ec330a2629ba37b9/zygo-the-mischievous-whitepaper(3).pdf Istraživač blokova: https://basescan.org/token/0xAF4C1405aA8aB2A4f267a9700F9230ddC592F63F Kupi ZYGO odmah!

Zygo The Frog (ZYGO) Tokenomika i analiza cijena Istražite ključne tokenomske podatke i podatke o cijenama za Zygo The Frog (ZYGO), uključujući tržišnu kapitalizaciju, detalje o količini, FDV i povijest cijena. Shvatite trenutnu vrijednost i tržišnu poziciju tokena na prvi pogled. Tržišna kapitalizacija: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 Ukupna količina: $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B Količina u optjecaju: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 FDV (potpuno razrijeđena vrijednost): $ 4.30M $ 4.30M $ 4.30M Povijesni maksimum: $ 0.01 $ 0.01 $ 0.01 Povijesni minimum: $ 0.000026196639138267 $ 0.000026196639138267 $ 0.000026196639138267 Trenutna cijena: $ 0.004299 $ 0.004299 $ 0.004299 Saznajte više o cijeni Zygo The Frog (ZYGO)

Zygo The Frog (ZYGO) Tokenomika: Objašnjenje ključnih pokazatelja i primjeri upotrebe Razumijevanje tokenomike Zygo The Frog (ZYGO) ključno je za analizu njegove dugoročne vrijednosti, održivosti i potencijala. Ključni pokazatelji i kako se izračunavaju: Ukupna količina: Maksimalan broj ZYGO tokena koji su ili će ikada biti kreirani. Količina u optjecaju: Broj tokena trenutno dostupnih na tržištu i u rukama javnosti. Maksimalna količina: Fiksno ograničenje ukupnog broja ZYGO tokena. FDV (potpuno razrijeđena vrijednost): Izračunato kao trenutna cijena × maksimalna količina, što daje projekciju ukupne tržišne kapitalizacije ako su svi tokeni u optjecaju. Stopa inflacije: Odražava brzinu uvođenja novih tokena, što utječe na nestašicu i dugoročno kretanje cijena. Zašto su ovi pokazatelji važni za trgovce? Visoka količina u optjecaju = veća likvidnost. Ograničena maksimalna količina + niska inflacija = potencijal za dugoročni rast cijena. Transparentna raspodjela tokena = veće povjerenje u projekt i manji rizik centralizirane kontrole. Visoka FDV s niskom trenutnom tržišnom kapitalizacijom = mogući signali precijenjenosti. Sada kada razumijete tokenomiku ZYGO tokena, istražite ZYGO cijenu tokena uživo!

Kako kupiti ZYGO Jeste li zainteresirani za dodavanje Zygo The Frog (ZYGO) u svoj portfelj? MEXC podržava razne metode kupnje ZYGO, uključujući kreditne kartice, bankovne prijenose i uzajamno trgovanje. Bez obzira jeste li početnik ili profesionalac, MEXC čini kupnju kriptovaluta jednostavnom i sigurnom. Naučite kako kupovati ZYGO na MEXC-u odmah!

Zygo The Frog (ZYGO) Povijest cijena Analiza povijesti cijena ZYGO pomaže korisnicima da razumiju prošla kretanja na tržištu, ključne razine podrške/otpora i obrasce volatilnosti. Bez obzira pratite li povijesne maksimume ili identificirate trendove, povijesni podaci ključni su dio predviđanja cijena i tehničke analize. Istražite ZYGO povijest cijena odmah!

ZYGO Predviđanje cijene Želite li znati u kojem smjeru ide ZYGO? Naša ZYGO stranica za predviđanje cijena kombinira tržišno raspoloženje, povijesne trendove i tehničke pokazatelje kako bi pružila pogled na budućnost. Pogledajte ZYGO predviđanje cijene tokena odmah!

