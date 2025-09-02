Zygo The Frog (ZYGO) cijena u stvarnom vremenu je $ 0.004076. Tijekom protekla 24 sata, ZYGOtrgovalo je između najniže cijene $ 0.004017 i najviše cijene $ 0.00424, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena ZYGO je $ 0.011402993530255093, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.000026196639138267.
Što se tiče kratkoročnih izvedbi, ZYGO se promijenio za +0.19% u posljednjih sat vremena, -0.12% u posljednjih 24 sata i -6.15% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.
Informacije o tržištu Zygo The Frog (ZYGO)
No.3837
$ 0.00
$ 0.00$ 0.00
$ 22.18K
$ 22.18K$ 22.18K
$ 4.08M
$ 4.08M$ 4.08M
0.00
0.00 0.00
1,000,000,000
1,000,000,000 1,000,000,000
1,000,000,000
1,000,000,000 1,000,000,000
0.00%
BASE
Trenutačna tržišna kapitalizacija Zygo The Frog je $ 0.00, s obujmom trgovanja u 24 sata od $ 22.18K. Količina u optjecaju ZYGO je 0.00, s ukupnom količinom od 1000000000. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 4.08M.
Zygo The Frog (ZYGO) Povijest cijena USD
Prati promjene cijena Zygo The Frog za danas, 30 dana, 60 dana i 90 dana:
Razdoblje
Promjena (USD)
Promjena (%)
Danas
$ -0.00000488
-0.12%
30 dana
$ +0.00102
+33.37%
60 dana
$ +0.001067
+35.46%
90 dana
$ +0.003026
+288.19%
Zygo The Frog promjena cijene danas
Danas je zabilježena promjena u ZYGO od $ -0.00000488 (-0.12%), odražavajući najnoviju tržišnu aktivnost.
Zygo The Frog 30-dnevna promjena cijene
Tijekom proteklih 30 dana cijena se pomakla za $ +0.00102 (+33.37%), pokazujući kratkoročnu izvedbu tokena.
Zygo The Frog 60-dnevna promjena cijene
Proširivanjem prikaza na 60 dana, došlo je do promjene u ZYGO od $ +0.001067 (+35.46%), dajući širu perspektivu na njegovu izvedbu.
Zygo The Frog 90-dnevna promjena cijene
Gledajući 90-dnevni trend, cijena se pomakla za $ +0.003026 (+288.19%), nudeći uvid u dugoročnu putanju tokena.
Želite li otključati povijest cijena svih vremena i kretanje cijena Zygo The Frog (ZYGO)?
Zygo the little mischievous green frog who is always getting in and out of trouble.
Zygo The Frog dostupan je na MEXC platformi, pružajući pogodnost kupnje, zadržavanja, prijenosa i stavljanja tokena izravno na našu platformu. Bilo da si iskusni investitor ili tek pridošlica u svijetu kriptovaluta, MEXC platforma ti nudi korisničko sučelje i niz alata za učinkovito upravljanje Zygo The Frog ulaganjima. Za detaljnije informacije o ovom tokenu, pozivamo te da posjetiš našu stranicu za upoznavanje s digitalnim sredstvima.
Osim toga, možeš: - Provjeriti ZYGO dostupnost udjelada vidiš kako možeš zaraditi nagrade na svoj udio. - Čitaj recenzije i analitiku o Zygo The Frog na našem blogu za informacije o najnovijim tržišnim trendovima i stručnim uvidima.
Naši sveobuhvatni resursi osmišljeni su kako bi tvoje iskustvo kupnje Zygo The Frog učinili glatkim i informiranim, osiguravajući da imaš sve alate i znanje potrebno za pouzdano ulaganje.
Zygo The Frog Predviđanje cijene (USD)
Koliko će Zygo The Frog (ZYGO) vrijediti USD sutra, sljedeći tjedan ili sljedeći mjesec? Kolika bi mogla biti vrijednost vaših Zygo The Frog (ZYGO) sredstava 2025., 2026., 2027., 2028. - ili čak za 10 ili 20 godina? Upotrijebite naš alat za predviđanje cijena kako biste istražili kratkoročne i dugoročne prognoze za Zygo The Frog.
Razumijevanje tokenomike Zygo The Frog (ZYGO) može pružiti dublji uvid u njegovu dugoročnu vrijednost i potencijal rasta. Od načina raspodjele tokena do načina upravljanja količinom, tokenomika otkriva temeljnu strukturu ekonomije projekta. Saznajte više o ZYGO opsežnoj tokenomici tokena odmah!
Kako kupiti Zygo The Frog (ZYGO)
Tražiš kako kupiti Zygo The Frog? Proces je jednostavan i bez muke! Možeš jednostavno kupiti Zygo The Frog na MEXC platformi slijedeći naš vodič Kako kupovati korak po korak. Pružamo ti detaljne upute i video upute, pokazujući kako se registrirati na MEXC platformu i koristiti različite prikladne dostupne opcije plaćanja.
Cijene kriptovaluta podložne su visokim tržišnim rizicima i volatilnosti cijena. Trebate ulagati u projekte i proizvode koje znate i čije uključene rizike razumiješ. Trebate pažljivo razmotriti svoje investicijsko iskustvo, financijsku situaciju, ciljeve ulaganja i toleranciju na rizik te se posavjetovati s neovisnim financijskim savjetnikom prije bilo kakvog ulaganja. Ovaj materijal ne treba tumačiti kao financijski savjet. Prošla izvedba nije pouzdan pokazatelj buduće izvedbe. Vrijednost tvoje investicije može pasti i porasti, a možda nećeš dobiti natrag uloženi iznos. Ti preuzimaš isključivu odgovornost za svoje investicijske odluke. MEXC platforma nije odgovorna za bilo kakve gubitke koje možeš pretrpjeti. Za više informacija pogledaj naše Uvjete korištenja i Upozorenje o rizicima.
Također imaj na umu da se podaci koji se odnose na gore spomenutu kriptovalutu predstavljenu ovdje (kao što je njezina aktualna cijena) temelje na izvorima trećih strana. Predstavljaju ti se „takvi kakvi jesu” i samo u informativne svrhe, bez zastupljivanja ili jamstva bilo koje vrste. Poveznice koje se nalaze na stranicama trećih strana također nisu pod kontrolom MEXC platforme. MEXC platforma nije odgovorna za pouzdanost i točnost takvih stranica trećih strana i njihovog sadržaja.