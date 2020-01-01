Zaros Finance (ZRS) Tokenomika Otkrijte ključne uvide u Zaros Finance (ZRS), uključujući ponudu tokena, model raspodjele i tržišne podatke u stvarnom vremenu. Valuta USD

Zaros Finance (ZRS) Informacije Zaros is a Perpetuals DEX powered by Boosted (Re)Staking Vaults. Whether you're a seasoned trader or new to the world of cryptocurrencies, Zaros is here to maximize your trading potential and enhance your yields on Arbitrum and on Monad. Službena web stranica: https://www.zaros.fi/ Bijela knjiga: https://docs.zaros.fi/overview Istraživač blokova: https://etherscan.io/token/0x75e88b8c2d34a52a6d36deada664d7dc9116e4ef Kupi ZRS odmah!

Zaros Finance (ZRS) Tokenomika i analiza cijena Istražite ključne tokenomske podatke i podatke o cijenama za Zaros Finance (ZRS), uključujući tržišnu kapitalizaciju, detalje o količini, FDV i povijest cijena. Shvatite trenutnu vrijednost i tržišnu poziciju tokena na prvi pogled. Tržišna kapitalizacija: -- -- -- Ukupna količina: $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B Količina u optjecaju: -- -- -- FDV (potpuno razrijeđena vrijednost): $ 98.90K $ 98.90K $ 98.90K Povijesni maksimum: $ 0.0819 $ 0.0819 $ 0.0819 Povijesni minimum: -- -- -- Trenutna cijena: $ 0.0000989 $ 0.0000989 $ 0.0000989 Saznajte više o cijeni Zaros Finance (ZRS)

Zaros Finance (ZRS) Tokenomika: Objašnjenje ključnih pokazatelja i primjeri upotrebe Razumijevanje tokenomike Zaros Finance (ZRS) ključno je za analizu njegove dugoročne vrijednosti, održivosti i potencijala. Ključni pokazatelji i kako se izračunavaju: Ukupna količina: Maksimalan broj ZRS tokena koji su ili će ikada biti kreirani. Količina u optjecaju: Broj tokena trenutno dostupnih na tržištu i u rukama javnosti. Maksimalna količina: Fiksno ograničenje ukupnog broja ZRS tokena. FDV (potpuno razrijeđena vrijednost): Izračunato kao trenutna cijena × maksimalna količina, što daje projekciju ukupne tržišne kapitalizacije ako su svi tokeni u optjecaju. Stopa inflacije: Odražava brzinu uvođenja novih tokena, što utječe na nestašicu i dugoročno kretanje cijena. Zašto su ovi pokazatelji važni za trgovce? Visoka količina u optjecaju = veća likvidnost. Ograničena maksimalna količina + niska inflacija = potencijal za dugoročni rast cijena. Transparentna raspodjela tokena = veće povjerenje u projekt i manji rizik centralizirane kontrole. Visoka FDV s niskom trenutnom tržišnom kapitalizacijom = mogući signali precijenjenosti. Sada kada razumijete tokenomiku ZRS tokena, istražite ZRS cijenu tokena uživo!

Zaros Finance (ZRS) Povijest cijena Analiza povijesti cijena ZRS pomaže korisnicima da razumiju prošla kretanja na tržištu, ključne razine podrške/otpora i obrasce volatilnosti. Bez obzira pratite li povijesne maksimume ili identificirate trendove, povijesni podaci ključni su dio predviđanja cijena i tehničke analize. Istražite ZRS povijest cijena odmah!

ZRS Predviđanje cijene Želite li znati u kojem smjeru ide ZRS? Naša ZRS stranica za predviđanje cijena kombinira tržišno raspoloženje, povijesne trendove i tehničke pokazatelje kako bi pružila pogled na budućnost. Pogledajte ZRS predviđanje cijene tokena odmah!

