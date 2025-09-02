Više o ZRS

Zaros Finance Logotip

Zaros Finance Cijena(ZRS)

1 ZRS u USD cijena uživo:

$0.0000989
$0.0000989
0.00%1D
USD
Grafikon aktualnih cijena Zaros Finance (ZRS)
Stranica zadnji put ažurirana: 2025-09-02 07:12:12 (UTC+8)

Zaros Finance (ZRS) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata:
$ 0.0000695
$ 0.0000695
24-satna najniža cijena
$ 0.0000989
$ 0.0000989
24-satna najviša cijena

$ 0.0000695
$ 0.0000695

$ 0.0000989
$ 0.0000989

--
--

--
--

0.00%

0.00%

+49.17%

+49.17%

Zaros Finance (ZRS) cijena u stvarnom vremenu je $ 0.0000989. Tijekom protekla 24 sata, ZRStrgovalo je između najniže cijene $ 0.0000695 i najviše cijene $ 0.0000989, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena ZRS je --, dok je najniža cijena svih vremena --.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, ZRS se promijenio za 0.00% u posljednjih sat vremena, 0.00% u posljednjih 24 sata i +49.17% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu Zaros Finance (ZRS)

--
--

$ 2.20
$ 2.20

$ 98.90K
$ 98.90K

--
--

1,000,000,000
1,000,000,000

ETH

Trenutačna tržišna kapitalizacija Zaros Finance je --, s obujmom trgovanja u 24 sata od $ 2.20. Količina u optjecaju ZRS je --, s ukupnom količinom od 1000000000. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 98.90K.

Zaros Finance (ZRS) Povijest cijena USD

Prati promjene cijena Zaros Finance za danas, 30 dana, 60 dana i 90 dana:

RazdobljePromjena (USD)Promjena (%)
Danas$ 00.00%
30 dana$ -0.0000005-0.51%
60 dana$ -0.0000814-45.15%
90 dana$ -0.0001661-62.68%
Zaros Finance promjena cijene danas

Danas je zabilježena promjena u ZRS od $ 0 (0.00%), odražavajući najnoviju tržišnu aktivnost.

Zaros Finance 30-dnevna promjena cijene

Tijekom proteklih 30 dana cijena se pomakla za $ -0.0000005 (-0.51%), pokazujući kratkoročnu izvedbu tokena.

Zaros Finance 60-dnevna promjena cijene

Proširivanjem prikaza na 60 dana, došlo je do promjene u ZRS od $ -0.0000814 (-45.15%), dajući širu perspektivu na njegovu izvedbu.

Zaros Finance 90-dnevna promjena cijene

Gledajući 90-dnevni trend, cijena se pomakla za $ -0.0001661 (-62.68%), nudeći uvid u dugoročnu putanju tokena.

Želite li otključati povijest cijena svih vremena i kretanje cijena Zaros Finance (ZRS)?

Pogledajte Zaros Finance stranicu Povijest cijena sada.

Što je Zaros Finance (ZRS)

Zaros is a Perpetuals DEX powered by Boosted (Re)Staking Vaults. Whether you're a seasoned trader or new to the world of cryptocurrencies, Zaros is here to maximize your trading potential and enhance your yields on Arbitrum and on Monad.

Zaros Finance dostupan je na MEXC platformi, pružajući pogodnost kupnje, zadržavanja, prijenosa i stavljanja tokena izravno na našu platformu. Bilo da si iskusni investitor ili tek pridošlica u svijetu kriptovaluta, MEXC platforma ti nudi korisničko sučelje i niz alata za učinkovito upravljanje Zaros Finance ulaganjima. Za detaljnije informacije o ovom tokenu, pozivamo te da posjetiš našu stranicu za upoznavanje s digitalnim sredstvima.

Osim toga, možeš:
- Provjeriti ZRS dostupnost udjelada vidiš kako možeš zaraditi nagrade na svoj udio.
- Čitaj recenzije i analitiku o Zaros Finance na našem blogu za informacije o najnovijim tržišnim trendovima i stručnim uvidima.

Naši sveobuhvatni resursi osmišljeni su kako bi tvoje iskustvo kupnje Zaros Finance učinili glatkim i informiranim, osiguravajući da imaš sve alate i znanje potrebno za pouzdano ulaganje.

Zaros Finance Predviđanje cijene (USD)

Koliko će Zaros Finance (ZRS) vrijediti USD sutra, sljedeći tjedan ili sljedeći mjesec? Kolika bi mogla biti vrijednost vaših Zaros Finance (ZRS) sredstava 2025., 2026., 2027., 2028. - ili čak za 10 ili 20 godina? Upotrijebite naš alat za predviđanje cijena kako biste istražili kratkoročne i dugoročne prognoze za Zaros Finance.

Provjerite Zaros Finance predviđanje cijene sada!

Zaros Finance (ZRS) Tokenomika

Razumijevanje tokenomike Zaros Finance (ZRS) može pružiti dublji uvid u njegovu dugoročnu vrijednost i potencijal rasta. Od načina raspodjele tokena do načina upravljanja količinom, tokenomika otkriva temeljnu strukturu ekonomije projekta. Saznajte više o ZRS opsežnoj tokenomici tokena odmah!

Kako kupiti Zaros Finance (ZRS)

Tražiš kako kupiti Zaros Finance? Proces je jednostavan i bez muke! Možeš jednostavno kupiti Zaros Finance na MEXC platformi slijedeći naš vodič Kako kupovati korak po korak. Pružamo ti detaljne upute i video upute, pokazujući kako se registrirati na MEXC platformu i koristiti različite prikladne dostupne opcije plaćanja.

ZRS u lokalnim valutama

1 Zaros Finance(ZRS) u VND
2.6025535
1 Zaros Finance(ZRS) u AUD
A$0.000150328
1 Zaros Finance(ZRS) u GBP
0.000072197
1 Zaros Finance(ZRS) u EUR
0.000084065
1 Zaros Finance(ZRS) u USD
$0.0000989
1 Zaros Finance(ZRS) u MYR
RM0.000417358
1 Zaros Finance(ZRS) u TRY
0.004069735
1 Zaros Finance(ZRS) u JPY
¥0.0145383
1 Zaros Finance(ZRS) u ARS
ARS$0.136225849
1 Zaros Finance(ZRS) u RUB
0.007968373
1 Zaros Finance(ZRS) u INR
0.0087032
1 Zaros Finance(ZRS) u IDR
Rp1.621311216
1 Zaros Finance(ZRS) u KRW
0.13793583
1 Zaros Finance(ZRS) u PHP
0.005649168
1 Zaros Finance(ZRS) u EGP
￡E.0.004799617
1 Zaros Finance(ZRS) u BRL
R$0.000538016
1 Zaros Finance(ZRS) u CAD
C$0.000135493
1 Zaros Finance(ZRS) u BDT
0.012019317
1 Zaros Finance(ZRS) u NGN
0.151454471
1 Zaros Finance(ZRS) u COP
$0.397188334
1 Zaros Finance(ZRS) u ZAR
R.0.001741629
1 Zaros Finance(ZRS) u UAH
0.004091493
1 Zaros Finance(ZRS) u VES
Bs0.0144394
1 Zaros Finance(ZRS) u CLP
$0.095933
1 Zaros Finance(ZRS) u PKR
Rs0.028024304
1 Zaros Finance(ZRS) u KZT
0.053228969
1 Zaros Finance(ZRS) u THB
฿0.003193481
1 Zaros Finance(ZRS) u TWD
NT$0.003029307
1 Zaros Finance(ZRS) u AED
د.إ0.000362963
1 Zaros Finance(ZRS) u CHF
Fr0.00007912
1 Zaros Finance(ZRS) u HKD
HK$0.000770431
1 Zaros Finance(ZRS) u AMD
֏0.037805514
1 Zaros Finance(ZRS) u MAD
.د.م0.000888122
1 Zaros Finance(ZRS) u MXN
$0.001844485
1 Zaros Finance(ZRS) u SAR
ريال0.000370875
1 Zaros Finance(ZRS) u PLN
0.000359007
1 Zaros Finance(ZRS) u RON
лв0.000428237
1 Zaros Finance(ZRS) u SEK
kr0.000928671
1 Zaros Finance(ZRS) u BGN
лв0.000165163
1 Zaros Finance(ZRS) u HUF
Ft0.033377761
1 Zaros Finance(ZRS) u CZK
0.002062065
1 Zaros Finance(ZRS) u KWD
د.ك0.0000301645
1 Zaros Finance(ZRS) u ILS
0.000331315
1 Zaros Finance(ZRS) u AOA
Kz0.090154273
1 Zaros Finance(ZRS) u BHD
.د.ب0.0000371864
1 Zaros Finance(ZRS) u BMD
$0.0000989
1 Zaros Finance(ZRS) u DKK
kr0.000629993
1 Zaros Finance(ZRS) u HNL
L0.002587224
1 Zaros Finance(ZRS) u MUR
0.00452962
1 Zaros Finance(ZRS) u NAD
$0.001736684
1 Zaros Finance(ZRS) u NOK
kr0.000988011
1 Zaros Finance(ZRS) u NZD
$0.000167141
1 Zaros Finance(ZRS) u PAB
B/.0.0000989
1 Zaros Finance(ZRS) u PGK
K0.000418347
1 Zaros Finance(ZRS) u QAR
ر.ق0.000359996
1 Zaros Finance(ZRS) u RSD
дин.0.009893956

Zaros Finance Resurs

Za dublje razumijevanje Zaros Finance, razmisli o istraživanju dodatnih izvora kao što su bijela lista, službena web-stranica i druge publikacije:

Popis dopuštenih
Službena Zaros Finance web-stranica
Blokiraj pretraživač

Ljudi također pitaju: Ostala pitanja o Zaros Finance

Koliko Zaros Finance (ZRS) vrijedi danas?
Cijena ZRS uživo u USD je 0.0000989 USD, ažurirano u stvarnom vremenu s najnovijim tržišnim podacima.
Kolika je trenutačna cijena ZRS u USD?
Trenutačna cijena ZRS u USD je $ 0.0000989. Provjerite MEXC konverter za točnu konverziju tokena.
Kolika je tržišna kapitalizacija Zaros Finance?
Tržišna kapitalizacija za ZRS je -- USD. Tržišna kapitalizacija = trenutačna cijena × količina u optjecaju. Označava ukupnu tržišnu vrijednost i rangiranje tokena.
Kolika je količina u optjecaju za ZRS?
Količina u optjecaju za ZRS je -- USD.
Koja je bila najviša cijena svih vremena (ATH) za ZRS?
ZRS je postigao ATH cijenu od -- USD.
Koja je bila najniža cijena svih vremena (ATL) za ZRS?
ZRS je vidio ATL cijenu od -- USD.
Koliki je obujam trgovanja za ZRS?
24-satni obujam trgovanja za ZRS je $ 2.20 USD.
Hoće li ZRS još narasti ove godine?
ZRS mogao bi porasti ove godine, ovisno o tržišnim uvjetima i razvoju projekta. Pogledajte ZRS predviđanje cijene za detaljniju analizu.
Stranica zadnji put ažurirana: 2025-09-02 07:12:12 (UTC+8)

Zaros Finance (ZRS) Važna ažuriranja industrije

Vrijeme (UTC+8)VrstaInformacije
09-01 20:12:00Ažuriranja industrije
Data: WLFI Global Futures Open Interest Exceeds $900 Million
09-01 17:35:00Ažuriranja industrije
Crypto Market Sees Widespread Decline on Eve of WLFI Listing, Total Market Cap Falls to $3.8 Trillion Range
09-01 16:14:00Ažuriranja industrije
U.S. Ethereum Spot ETFs Record $3.87 Billion Inflows in August
09-01 12:12:00Ažuriranja industrije
Total cryptocurrency market cap falls to $3.825 trillion, 24h percentage fall value 1.5%
09-01 09:42:00Ekonomski podaci
The probability of a 25-basis-point rate cut by the Federal Reserve in September is 87.4%
08-31 18:55:00Ažuriranja industrije
Data: WLFI valuation has increased over 21 times in the past 8 months, tomorrow's listing will bring "price revaluation"

Glavne novosti

Što je RICE AI? Revolucionarna DePIN decentralizirana robotska podatkovna infrastruktura i $RICE token ekosustav

RICE AI obnavlja robotsku industriju s decentraliziranom AI podatkovnom infrastrukturom, oslanjajući se na mehanizam poticaja $RICE tokena, stvarajući prvo globalno tržište AI podataka za robote. Saznajte više odmah!

September 1, 2025

Što je Arc javna blockchain? Analiza tehnologije javne blockchain sljedeće generacije koja redefinira stabilcoin plaćanja

Arc blockchain je Layer1 javna blockchain koju je pokrenuo Circle, dizajnirana posebno za USDC, koristi USDC kao plinovnik, pružajući visoke performanse i opcionalne značajke privatnosti. Ovaj članak detaljno analizira tehničku arhitekturu, ekonomiju tokena i primjenske scenarije Arc-a.

September 1, 2025

Kripto tržište dočekuje “Cronos trenutak”, Trump udružuje snage s Crypto.com

Nedavno je Cronos (CRO) postao fokus kripto tržišta zahvaljujući strateškoj fuziji s Trump Media Technology Group i Crypto.com. Očekuje se da će nakon fuzije CRO strateška rezervna kompanija dobiti podršku do 6,42 milijarde dolara, što je direktno potaknulo nagli porast cijene CRO-a. U samo nekoliko dana, cijena CRO-a je porasla više od 90%, volumen lančane trgovine je porastao za 30%, a tržišno raspoloženje je uzletelo.

August 30, 2025
Prikaži više

Odricanje od odgovornosti

Cijene kriptovaluta podložne su visokim tržišnim rizicima i volatilnosti cijena. Trebate ulagati u projekte i proizvode koje znate i čije uključene rizike razumiješ. Trebate pažljivo razmotriti svoje investicijsko iskustvo, financijsku situaciju, ciljeve ulaganja i toleranciju na rizik te se posavjetovati s neovisnim financijskim savjetnikom prije bilo kakvog ulaganja. Ovaj materijal ne treba tumačiti kao financijski savjet. Prošla izvedba nije pouzdan pokazatelj buduće izvedbe. Vrijednost tvoje investicije može pasti i porasti, a možda nećeš dobiti natrag uloženi iznos. Ti preuzimaš isključivu odgovornost za svoje investicijske odluke. MEXC platforma nije odgovorna za bilo kakve gubitke koje možeš pretrpjeti. Za više informacija pogledaj naše Uvjete korištenja i Upozorenje o rizicima. Također imaj na umu da se podaci koji se odnose na gore spomenutu kriptovalutu predstavljenu ovdje (kao što je njezina aktualna cijena) temelje na izvorima trećih strana. Predstavljaju ti se „takvi kakvi jesu” i samo u informativne svrhe, bez zastupljivanja ili jamstva bilo koje vrste. Poveznice koje se nalaze na stranicama trećih strana također nisu pod kontrolom MEXC platforme. MEXC platforma nije odgovorna za pouzdanost i točnost takvih stranica trećih strana i njihovog sadržaja.

$0.0000989
