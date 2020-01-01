Zircuit (ZRC) Tokenomika Otkrijte ključne uvide u Zircuit (ZRC), uključujući ponudu tokena, model raspodjele i tržišne podatke u stvarnom vremenu. Valuta USD

Zircuit (ZRC) Informacije Zircuit: Where innovation meets security, designed for everyone. Zircuit offers developers powerful features while giving users peace of mind. Designed by a team of web3 security veterans and PhDs, Zircuit combines high performance with unmatched security. Experience the safest chain for DeFi and staking. Službena web stranica: https://www.zircuit.com/ Bijela knjiga: https://docs.zircuit.com/ Istraživač blokova: https://explorer.zircuit.com/ Kupi ZRC odmah!

Zircuit (ZRC) Tokenomika i analiza cijena Istražite ključne tokenomske podatke i podatke o cijenama za Zircuit (ZRC), uključujući tržišnu kapitalizaciju, detalje o količini, FDV i povijest cijena. Shvatite trenutnu vrijednost i tržišnu poziciju tokena na prvi pogled. Tržišna kapitalizacija: $ 53.97M $ 53.97M $ 53.97M Ukupna količina: $ 10.00B $ 10.00B $ 10.00B Količina u optjecaju: $ 2.19B $ 2.19B $ 2.19B FDV (potpuno razrijeđena vrijednost): $ 245.90M $ 245.90M $ 245.90M Povijesni maksimum: $ 0.1254 $ 0.1254 $ 0.1254 Povijesni minimum: $ 0.019478681265594527 $ 0.019478681265594527 $ 0.019478681265594527 Trenutna cijena: $ 0.02459 $ 0.02459 $ 0.02459 Saznajte više o cijeni Zircuit (ZRC)

Zircuit (ZRC) Tokenomika: Objašnjenje ključnih pokazatelja i primjeri upotrebe Razumijevanje tokenomike Zircuit (ZRC) ključno je za analizu njegove dugoročne vrijednosti, održivosti i potencijala. Ključni pokazatelji i kako se izračunavaju: Ukupna količina: Maksimalan broj ZRC tokena koji su ili će ikada biti kreirani. Količina u optjecaju: Broj tokena trenutno dostupnih na tržištu i u rukama javnosti. Maksimalna količina: Fiksno ograničenje ukupnog broja ZRC tokena. FDV (potpuno razrijeđena vrijednost): Izračunato kao trenutna cijena × maksimalna količina, što daje projekciju ukupne tržišne kapitalizacije ako su svi tokeni u optjecaju. Stopa inflacije: Odražava brzinu uvođenja novih tokena, što utječe na nestašicu i dugoročno kretanje cijena. Zašto su ovi pokazatelji važni za trgovce? Visoka količina u optjecaju = veća likvidnost. Ograničena maksimalna količina + niska inflacija = potencijal za dugoročni rast cijena. Transparentna raspodjela tokena = veće povjerenje u projekt i manji rizik centralizirane kontrole. Visoka FDV s niskom trenutnom tržišnom kapitalizacijom = mogući signali precijenjenosti. Sada kada razumijete tokenomiku ZRC tokena, istražite ZRC cijenu tokena uživo!

